HOG Langenthal – Rückblick 2021

Auch das Jahr 2021 war geprägt von Corona-Einschränkungen und neuen Bestimmungen. Digital zu arbeiten, war das Mittel der Wahl, um weiter in Kontakt zu bleiben und die Arbeit der HOG Langenthal voranzubringen.

Die Kassettendecke der Kirche in Langenthal stammt aus dem Jahr 1729 und besteht aus 118 Feldern. Die Aufnahme hat Reinhold Müller beim Heimattreffen 2013 gemacht.

Durch regelmäßige Videokonferenzen des Vorstandes wurden die Friedhofspflege und die Kirchenpflege besprochen und geplant. Der Friedhof wurde, wie die Jahre davor, von einem Beauftragten gut versorgt und der Innenhof der Kirchenburg von fleißigen Langenthalern während ihres Sommerurlaubs in Schuss gebracht. Es wurden Bäume zurückgeschnitten, Rasen gemäht, Unrat entsorgt. Die Abläufe der Regenrinnen wurden verlängert, kaputte Dachziegeln wurden ersetzt und die Elektrik in der Kirche repariert. Dafür danken wir sehr herzlich Detlef Hiesch, Manfred Fleps, Helmut Schwarz und Reinhold Drespling, die mit Freunden viele ehrenamtliche Stunden dafür investiert haben. Über Jahrzehnte war der Erhalt der Kirche mit Kirchenburg eine zentrale Aufgabe des Vorstandes, für einige Vorstandsmitglieder sogar eine Herzenssache. Spendeneinnahmen wurden Jahr für Jahr in die anfallenden Reparaturen am Dach und der Fassade der Kirche investiert. Eine sehr große Investition erfolgte 2013, als der Dachboden durch eine professionelle Reinigung von Staub, Vogelkot und Schutt gereinigt wurde.All diese Bemühungen der Landsleute haben sich gelohnt und die HOG Langenthal begrüßt das Vorhaben der „Stiftung Kirchenburgen“, die besonders wertvolle, aus dem Jahr 1729 stammende Kassettendecke zu erhalten und zu schützen. Ein herzlicher Dank gebührt der Stiftung für die Zusage, einen Dachboden in den Dachstuhl der Kirche einzusetzen, um die aus 118 einzelnen Feldern bestehende Kassettendecke mit ihren wundervollen Malereien zu schützen. Ein besonderer Dank geht an Heidrun Thürling, Beauftragte der HOG Langenthal für soziale Medien, für den intensiven Kontakt zur Stiftung.Hoffnungsvoll schaut der Vorstand der HOG auf die kommenden Monate dieses Jahres mit der Erwartung, endlich in die gewohnte Normalität zu finden, um die gesetzten Ziele weiter verfolgen zu können.

Rosemarie Schwarz