Zweites Heimattreffen in Waldhütten

Das zweite Waldhüttner Heimattreffen fand am 12. August 2023 in der alten Heimat statt. Mit dem Weihnachtsgruß 2022 wurden die Einladungen dazu verschickt, die Planung wurde aufgenommen.

Gruppenbild der Teilnehmer des Heimattreffens im Kirchhof in Waldhütten. Foto: Markus Miess

Große Sorge gab es, ob die Renovierungsarbeiten im Saal und Saal-Hof bis zum festgelegten Termin fertiggestellt werden. Die Reservierung wurde vom Bürgermeister bestätigt. Einige erforderliche Absprachen konnten telefonisch erledigt werden, aber für die Auswahl und Bestellung der Verpflegung und Getränke musste man vor Ort sein. Dies übernahmen der HOG-Vorsitzende Hans Schobel und seine Stellvertreterin Anni Knall mit ihrem Mann Gottfried und fuhren nach Siebenbürgen.Nun fieberten alle dem großen Tag entgegen. Die Anmeldungen gingen am Anfang schleppend ein, jedoch waren bis zum Schluss ca. 180 Personen angemeldet. Eine Woche vorher waren schon viele angereist. Die Kirche musste gereinigt werden, Bänke und Boden wurden gewischt. Die neuen Altartücher sowie zwei große Vasen mit selbst gepflückten Blumen schmückten den Altar. Der Saal – obwohl neu renoviert – musste ebenfalls sauber gemacht werden. Die mitgebrachten, von Herrn Eberle gemalten Bilder mit Kirchenburgen sowie der gestickte Wandspruch mit der Waldhüttner Kirchenburg und die neue Siebenbürger Fahne mit dem Ortswappen wurden an die Wände gehängt. Mit handgestickten Deckchen und Krügen wurde der Raum dekoriert. Auf die Tische kamen Vasen mit Sommerblumen vom Feld und aus den Gärten. Dank der vielen Helfer konnten die Arbeiten schnell erledigt werden. Danach ging es zum gemütlichen Teil über mit Grillen und gesanglicher Unterhaltung von Ilse Gärtner, Johann Kartmann (Akkordeon) und Werner Miess.Am Samstag ab 9.30 Uhr wurden alle angereisten Waldhüttnerinnen und Waldhüttner, ihre Freunde und Gäste im Kirchhof mit Hanklich, Nussstriezel und Pali empfangen. Einige hatten sich viele Jahre nicht gesehen und nicht gleich erkannt. Die Freude war groß, es gab viele Umarmungen und einige Tränen flossen.Das Glockenläuten rief zum Gottesdienst. Pfarrer Dr. Bruno Fröhlich aus Schäßburg begrüßte alle aufs Herzlichste und wünschte ein freudiges Wiedersehen in der alten Heimat. Er übergab das Wort an Katharina Schuller, die ihr selbst verfasstes Gedicht „Wiedersehen zum zweiten Waldhüttner Treffen“ rührend und emotional vorlas. Die Predigt, gefolgt vom Abendmahl, war der Höhepunkt des Gottesdienstes. Es war für alle ein sehr beeindruckender und besinnlicher Moment. Wir danken Pfarrer Fröhlich für seine Worte. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von der Blaskapelle „Die Bartscher“. Für ihren Einsatz und den gelungenen Beitrag zum Gottesdienst bedanken wir uns sehr. Danach ging es in den festlich geschmückten Saal zum Mittagessen. Nach einem Tischgebet begrüßte der Bürgermeister Nicu Lazar die Gäste. Nach seinen ergreifenden Worten dankte er allen, die sich auf den weiten Weg zum zweiten Heimattreffen gemacht hatten. Wir bedanken uns beim Catering aus Schäßburg, das uns wieder mit seinen Köstlichkeiten überraschte. Ein großes Lob und Dankeschön an die Jugend, die uns tatkräftig unterstützte und die Getränkeausgabe übernahm.Nach dem Mittagessen ging es zum kulturellen Programm über. Im Kirchhof hatten sich die Trachtenträger aufgestellt, begleitet von der Blasmusik ging es auf den Schuilhäfel (Lindenplatz), wo sie von vielen Gästen und Einheimischen unter Beifall empfangen wurden. Der HOG-Vorsitzende Hans Schobel begrüßte auch die rumänischen Gäste (in ihrer Sprache) und dankte ihnen für den schönen Empfang. Es wurde das Waldhüttner Lied, gedichtet von Pfarrer Ungar, das Siebenbürgenlied sowie andere siebenbürgische Lieder gesungen, wobei verbunden mit den Erinnerungen manche Träne vergossen wurde.Auf dem Lindenplatz wurde bis zum späten Nachmittag getanzt. Für Musik sorgten abwechselnd „Die Bartscher“ und unser langjähriger Musikbegleiter „Fred am Keyboard“ (Alfred Untch). Dann ging es zum Abendbüfett. Danach gingen die gute Stimmung und Unterhaltung im Saal-Hof bis in die frühen Morgenstunden weiter. Für gute Musik sorgte „Fred am Keyboard“, der mittlerweile ein halber Waldhüttner ist. Auch ihm sagen wir vielen Dank. Ein Dankeschön geht auch an die Großkopischer Gäste, die an unserem Treffen teilnahmen. Eine Woche später wurden wir als Gäste bei ihrem Heimattreffen begrüßt. Glückwunsch zu dem gelungenen Fest!Am Sonntag um 12.00 Uhr trafen wir uns zum Abschluss­essen mit zwei verschiedenen Suppen (Ciorbă), frischem Brot und Schmand. Danach gingen wir gemeinsam zum Friedhof, wo jeder das Grab seiner Großeltern, Eltern, Onkel, Tanten besuchte und noch einmal Abschied nahm. Eine Schweigeminute für alle Verstorbenen und Kranken in der alten Heimat sowie in Deutschland wurde gehalten und gemeinsam gebetet. Das Heimattreffen neigte sich dem Ende zu, die Gäste nahmen voneinander Abschied und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Wir danken allen, die dabei waren und zu diesem gelungenen Fest beigetragen haben.

Der Vorstand