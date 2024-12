Am 21. September trafen sich die Großlassler zum zweiten Mal in Schwabach, im Markgrafensaal. Gefeiert wurde das 21. Heimattreffen der HOG Großlasseln e. V. mit rund 240 Teilnehmern – mehr als 100 Leute weniger als beim 20-jährigen Treffen. Es waren wieder Landsleute dabei, die schon jahrelang die Treffen nicht mehr besuchten oder bisher noch nie an einem Treffen teilgenommen haben. Wir danken allen Freunden, Bekannten und Siebenbürgern, wenn auch nicht Großlassler, die an unserem Treffen teilnahmen.

Gruppenbild aller Trachtenträger beim 21. Großlassler Heimattreffen

Auch das diesjährige Wiedersehensfest begann mit einem Festgottesdienst mit „Goldkonfirmation“ und Abendmahl in der Stadtkirche St. Martin in Schwabach. Bereits das neunte Mal feierten wir „Goldkonfirmation“ – heuer die Jahrgänge 1959 und 1960. Die 24 Goldkonfirmanden, von denen uns die Adressen bekannt waren, erhielten noch eine extra Einladung zur Feier. Leider folgten nur wenige dieser Einladung.Der Gottesdienst wurde wieder von Pfarrer i.R. Hans D. Daubner (Menden) gehalten, der zehn Jahre lang (1980-1990) Pfarrer in Großlasseln war. An dieser Stelle danken wir Pfarrer Daubner für den sehr festlichen Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung wurde von der Organistin der Stadtkirche, Annika Kurz, übernommen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Mesner der Stadtkirche, Karl Brose, der uns bei der Vorbereitung des Abendmahls und während des Abendmahls kräftig unterstützte. Am Gottesdienst nahmen ca. 50 Lands-leute teil. Dass darunter auch Jugendliche waren, ist sehr erfreulich.Ein herzliches Dankeschön geht an die Jugendlichen, die uns bereits bei der Vorbereitung des Heimattreffens unterstützten (Versenden der Einladungen, Herstellung der Buttons oder Gestaltung der Power-Point-Präsentation). Auch bei der Gestaltung des Gottesdienstes engagierten sich die Jugendlichen.Nach dem Gottesdienst begaben sich alle in den Markgrafensaal, wo es mit Mittagessen und sehr viel Gesprächsstoff weiterging. Gegen 15.00 Uhr kam man dann zur Tagesordnung mit dem Bericht des Vorstands, des Kassenprüfers, mit der Entlastung des alten und Wahl des neuen Vorstands für die Zeit von 2024 bis 2026. Da es keine neuen Vorschläge für die Besetzung des zukünftigen Vorstands gab, wurde der bisherige Vorstand erneut gewählt. Der setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende: Christiane Schuster, Schatzmeister: Robert Stirner, Schriftführerin: Margot Schirkonyer, Kassenprüferin: Regine Hann.Wie auch in der Vergangenheit gab es um 18.00 Uhr einen beeindruckenden Aufmarsch der Trachtengänger des Treffens – vielen Dank! Anschließend wurden noch drei altbekannte Lieder gesungen („Wahre Freundschaft“, „Af deser Ierd“ und Siebenbürgenlied). Danach eröffneten die Trachtenträger den Tanz.Aus gesundheitlichen Gründen musste uns die „New Romantic“-Band den Termin unseres Heimattreffens absagen. Danke an die „FlamingoSound“, die glücklicherweise beim Treffen dabei waren und sich spontan bereit erklärten, zum gemütlichen Teil des Treffens bis zwei Uhr die musikalische Gestaltung zu übernehmen. Es war eine super Stimmung und gute Laune. Danke an alle Beteiligten. Danke, liebe „Flamingo-Sound“!Der gesamte Vorstand möchte sich auf diesem Wege bei allen Teilnehmern des Treffens bedanken. Vor allem bei denjenigen, die bei der Gestaltung dieses gelungenen Treffens mitgewirkt haben. Ein herzliches Danke- schön auch an alle, die unserem Aufruf gefolgt sind, auch bei diesem Treffen wieder in Tracht zu erscheinen. Hoffentlich ist es in zwei Jahren wieder so! Das herzliche Dankeschön geht auch an alle, die für das Treffen wieder sehr leckere Kuchen und Torten für unser Büfett gespendet haben.Das nächste Treffen findet statt amim Markgrafensaal in Schwabach mit „FlamingoSound“. Die Einladungen folgen zu gegebener Zeit, im Frühjahr 2026, schriftlich oder per Mail. Der Vorstand der HOG Großlasseln wünscht allen Freunden und Bekannten eine gute und friedliche Zeit.

Christiane Schuster