14. Großprobstdorfer Treffen in Dinkelsbühl

Auch wenn es nun schon einige Wochen her ist, möchten wir mit diesem Artikel den Landsleuten, die nicht persönlich am Treffen teilnehmen konnten, die Gelegenheit geben, zumindest auf diesem Weg dabei sein zu können. Vom 27. bis 29. September trafen sich Großprobstdorfer von nah und fern zum 14. Treffen in Dinkelsbühl. Nachdem beim letzten HOG-Treffen der Wunsch der Mitglieder aufkam, sich statt wie bisher alle drei lieber alle zwei Jahre zu treffen, kam der Vorstand diesem Wunsch nach. Bereits am Freitagnachmittag waren die Ersten angekommen und ließen bei Gesprächen und gutem Essen die Erinnerungen an die Heimat aufleben. Am Samstag um 11.00 Uhr hatte der Vorsitzende Hans Herberth zur Mitgliederversammlung in der Schranne eingeladen. Er begrüßte die anwesenden Mitglieder und gab einen Rückblick über die Tätigkeiten der HOG der vergangenen zwei Jahre.

Der neue Vorstand der HOG Großprobstdorf e.V., von links: Johannes Lutsch (Kassier), Hans Herberth (Schriftführer), Stephanie Schoger (Pressereferentin), Thomas Lutsch (Vorsitzender), Ingrid Mattes (stellvertretende Vorsitzende) und Heinz-Georg Schuster (Kulturreferent). Foto: Michael Lutsch

Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Bereits in den letzten Wochen hatte Hans Herberth mitgeteilt, dass er nicht für eine erneute Amtszeit als 1. Vorsitzender kandidieren möchte. Nun galt es, geeignete Kandidaten für die Vorstandsämter zu finden. Unter der bereits bewährten Leitung von Gerda Ludwig, in diesem Jahr mit tatkräftiger Unterstützung durch Hans Jürgen Kelp, kam folgender Vorstand zusammen: 1. Vorsitzender Thomas Lutsch; stellvertretende Vorsitzende Ingrid Mattes, geborene Schuster; Kassier Johannes Lutsch; Pressereferentin Stephanie Schoger; Kulturreferent Heinz Georg Schuster; Schriftführer Hans Herberth. Gerda Ludwig dankte dem scheidenden Vorstand für die geleistete Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg bei der Erfüllung der Aufgaben. Thomas Lutsch dankte den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Er selbst hätte lieber einen gebürtigen Großprobstdorfer in diesem Amt gesehen, doch waren sich alle anwesenden Mitglieder einig, mit ihm den geeigneten Kandidaten gefunden zu haben. Als erste Amtshandlung stand eine Abstimmung über den Zeitpunkt des nächsten HOG-Treffens samt Mitgliederversammlung und der Amtsdauer des Vorstandes an mit folgendem Ergebnis: Das Treffen der HOG Großprobstdorf soll künftig alle zwei Jahre stattfinden, gekoppelt an im selben Turnus stattfindende Mitgliederversammlungen. Die Änderung der Vereinssatzung, welche die Dauer, für die der Vorstand gewählt wird, auf vier Jahre festlegt, wurde mehrheitlich angenommen.Um 14.00 Uhr fand in der Heilig-Geist-Kirche der feierliche Gottesdienst statt, abgehalten von Pfarrer i.R. Hans Hamrich, unterstützt von seiner Frau sowie Ingrid Mattes. Wie beim vergangenen Treffen hat Dieter Melzer mit seinem Können als Kirchenmusiker an der Orgel den Gottesdienst zusammen mit den Adjuvanten feierlich umrahmt.Das schon zur Tradition gewordene kurze Platzkonzert der Adjuvanten unter der Leitung von Heinz Schuster vor der Schranne lockte viele Zuschauer an, sodass die Musiker und Musikerinnen vor einem immer größer werdenden Publikum aus Landsleuten und Touristen spielten. Bei Kaffee, Kuchen, Gesprächen und guter Blasmusik begann der gemütliche Teil des Großprobstdorfer Heimattreffens und auch von der Bühne konnte man sehen: Die Wiedersehensfreude war groß. Seit langer Zeit wurde das Nachmittagsprogramm erstmals wieder um eine weitere Darbietung ergänzt. Die Frauen der Adjuvanten hatten sich während des Adjuvantentreffens eine Woche zuvor spontan entschlossen, das kurzweilige Theaterstück „Der Storch“ aufzuführen, was nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Aufführenden für den ein oder anderen Lacher sorgte.Die Bewirtung übernahm auch in diesem Jahr wieder das Team des Hotels „Zur Sonne“, dem auch an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank gebührt. Ab 19.00 Uhr spielte das „Duo Durst“ zum Tanz auf. Markus (Keyboard/Gesang) und sein Vater Gebhard Durst (Schlagzeug/Gesang) heizten dem Publikum ordentlich ein. In null Komma nichts konnten sie auf eine volle Tanzfläche blicken. Die beiden Vollblutmusiker trafen den Musikgeschmack ihres Publikums und sorgten für ausgelassene Stimmung. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gesungen, gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt.Nach einer kurzen Nacht traf man sich am Sonntag um 10.30 Uhr am Ehrendenkmal und gedachte der Verstorbenen und der von Leid, Schmerz und Trauer geprägten Menschen. Begleitet wurde die Andacht von den Adjuvanten, die die Trauermärsche aus der Heimat spielten.Aktuell wird der Termin für das nächste HOG-Treffen geplant. Angedacht ist das dritte Septemberwochenende 2026 im Großen Schrannensaal in Dinkelsbühl. Sobald die ersten gesicherten Informationen feststehen, werden diese über verschiedene Kanäle veröffentlicht.Nun sind die Tage bereits kürzer geworden, der erste Schnee ist gefallen und die Weihnachtstage liegen in nicht mehr allzu weiter Ferne. Der Vorstand der HOG Großprobstdorf e.V. wünscht allen Mitgliedern und Landsleuten gesegnete und besinnliche Weihnachtstage im Kreise der Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Der Vorstand