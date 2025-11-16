



16. November 2025

Neuer Vorstand der Regionalgruppe Mediasch

Die Regionalgruppe Mediasch und Umgebung umfasst fast 50 Gemeinden aus dem siebenbürgischen Weinland. Aus dieser Region sind 29 Heimatortsgemeinschaften Mitglied im Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften. In diesem Jahr fanden mehrere Online-Besprechungen statt, bei denen man sich über Probleme und Nöte ausführlich austauschte, aber auch Projekte für die Zukunft besprach.

Die Teilnehmer aus dem Bereich der Regionalgruppe Mediasch zusammen mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni und dem HOG-Verbandsvorsitzenden Thomas Schneider bei der HOG-Tagung in Bad Kissingen. Foto: Aida Reinerth Bei der Tagung des HOG-Verbandes in Bad Kissingen fanden am 25. Oktober Neuwahlen in der Regionalgruppe statt. Zur Sprecherin wurde Heike Mai-Lehni (Tobsdorf) gewählt, die die Regionalgruppe bereits seit 2024 kommissarisch leitete. In den Vorstand wurden ferner gewählt: Hans Reinerth (Meschen) als stellvertretender Sprecher, Renate Heilmann (Hetzeldorf) als Schriftführerin sowie Astrid Zink (Mediasch) und Friedrich Zink (Mardisch) als Beisitzer. Damit wurde erstmals in dieser Regionalgruppe ein Vorstand gewählt, der aus mehr als zwei Personen besteht.



Rainer Lehni

