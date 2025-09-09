



9. September 2025

Goldene Konfirmation in der Margarethenkirche in Mediasch

„Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 12,2) – Der Bibelvers aus dem Alten Testament war gleichzeitig Predigttext und Segensspruch auf der Urkunde, die uns zur goldenen Konfirmation ausgehändigt wurde.

Goldene Konfirmation des Jahrgangs 1975 in der Margarethenkirche in Mediasch Foto: Katharina Servatius-Depner Der Jubiläumsgottesdienst fand am 17. August in der Margarethenkirche in Mediasch unter der Leitung von Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner und Pfarrer Gerhard Servatius-Depner statt. Von 188 Konfirmierten des Jahrgangs 1975 fanden sich 35 in der alten Heimat ein.



Obwohl wir uns teilweise seit sehr vielen Jahren nicht mehr gesehen hatten, waren das Wiedersehen und das Kennenlernen am Freitag, dem 15. August, im Pfarrhaus in Hetzeldorf ein wunderschönes, kurzweiliges Erlebnis. Dafür geht unser ausdrücklicher Dank an Karl-Heinz Pelger, der dieses Beisammensein möglich machte und auch für Speis und Trank sorgte.



Der Gottesdienst am darauffolgenden Sonntag war ein unvergessliches Ereignis, das uns sehr berührte und uns als Kraftquelle begleiten wird. Wir danken besonders dem Pfarrerehepaar Servatius-Depner, das die feierliche Gestaltung unseres Jubiläums ermöglichte, für die Gespräche, die ermutigenden Predigtworte, die Segnung und die Feier des Heiligen Abendmahls. Unser Dank gilt auch dem Presbyterium und dem Chor der Mediascher Gemeinde, der Organistin und den Jugendlichen, die auf vielfältige Weise dazu beitrugen, dass der Gottesdienst sehr feierlich und für uns zum Fest wurde.



Im Anschluss verbrachten wir dank der guten Organisation von Karl-Heinz Pelger einen schönen Nachmittag und Abend im Greweln. Bei leckerem Essen, guten Gesprächen, mit Musik, Tanz und Fröhlichkeit verging die Zeit viel zu schnell.



Nicht zuletzt geht ein herzliches Dankeschön an Roswitha Dürr, die den Wunsch geäußert und umgesetzt hatte, nach Mediasch einzuladen und das Treffen der Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Anlass der goldenen Konfirmation zu organisieren. Viele helfende Hände und Stimmen folgten spontan dem Aufruf und wirkten bei der Organisation mit. Ebenso herzlich danken wir Anna Schneider, Renate Benning, Ortwin Rill, Gerold Roth und allen, die vor der Reise und in Rumänien bei der Beschaffung der Adressen, mit Telefonaten und mit tatkräftiger Unterstützung vor Ort mithalfen.



Liebe Grüße euch allen, die ihr dabei wart und den weiten Weg nicht gescheut habt! Viele schöne Begegnungen, wundervolle Fotos, intensive Gespräche, der Austausch der Erinnerungen und das Lachen waren sehr wohltuend. Ein Gruß geht auch an alle, die nur in Gedanken dabei sein konnten.



Inge König

Sigrid Lander-Foof

Sigrid Lander-Foof Gedicht für den Goldenwen Konfirmationsgottesdienst in Mediasch, Autorin: Sigrid Lander-Foof

