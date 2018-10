1 • Katzken schrieb am 08.10.2018, 14:38 Uhr:

"Sie wurden von rumänischen Flugzeugen des Typs JU-87 und Me-109G – einige mit deutschen Hoheitszeichen – mit Bordwaffen beschossen und bombardiert."

Waren es nun rumänische Flugzeuge mit rumänischer Besatzung oder wie soll man das verstehen? Was hat das Hoheitszeichen für eine Bedeutung ? Für uns Nachkommen der Kreigsgenerationen ist es wichtig die Wahheit zu erfahren, die ungeschminkte Wahrheit.

Herr Alfred Gross, Sie schreiben:"Schuldige braucht man nicht mehr zu suchen. So waren nun mal der Krieg, die Diktatoren und die Handlanger, die ihre Befehle ausführten. Niemals hat ein Krieg Gewinner, es gibt nur Verlierer."

Das ist nicht ganz so,wer waren diese Menschen die den eigenen Nachbarn alles nahmen,sie rausjagten aus ihren Häusern oder für einen Hungerlohn auf ihrem eigenen Grund und Boden arbeiten liessen? Wer waren sie? So allgemeine und rumänienfreundliche Beschreibungen bringen wohl viel an Wohlwollen der heutigen rumänischen Bevölkerung, für unsere Landsleute wenn sie im Sommer "runter" fahren,der Wahrheit dienen sie aber nicht! Ich kenne alte Landsleute, die gerne Namen genannt hätten, die vielleicht gerne noch erlebt hätten, dass man Schuldige wenigstens namentlich genannt hätte, aber dafür reicht die "Wahrheitsfindung " nicht.Dass im Jahre 2018 eine ältere Dame in Bukarest vor dem Regeierungsgebäude mit einem Bild von Hitler protestiert,alte rumänische Bewohner die Schuld bei den Deutschen suchen,lauhals schreien,die "Deutschen "sind an allem schuld, gibt dass nicht zu denken? Es hat nichts genutzt das ganze "schön berichten" die ganzen Bemühungen des freundschaftlichen Zusammenlebens,die vielen Einladungen zu Veranstaltungen der Landsmannschft,z.Bsp.Dinkelsbühl, in den Köpfen der rumänischen Bevölkerung sind wir die Schuldigen ,unsere Eltern,unsere Vorfahren.Das ist die bittere Wahrheit,Jeder und Jede kann damit umgehen wie er/sie es beliebt,aber bitte "lullt" uns nicht mehr ein!Wen ein Bürgermeister in Dinkelsbühl ,stolz zwischen den Landsleuten in der Tracht mit der rumänischen Trikolore rumgehängt aufmarschiert und unsere Väter und Mütter am Rande stehen und sich die Augen reiben und verständnislos fragen"Wie kommen die nun auch nach Deutschland ? Haben wir alles verlassen um sie los zu haben und sie folgen uns nach und werden geehrt?" Spätestens dann müssten die Vertreter unseres Verbandes hellhörig werden.Und kommen Sie sehr verehrte Leser/innen bitte nicht mit "rechter Ecken"usw,ich gehöre keiner fremdenfeindlich gesinnter Gruppierung an, ich ärgere mich nur um den Umgang mit unseren Landsleuten hier und heute!Wir haben die Möglichkeit,DEMOKRATIE zu leben,fangen wir damit an!





