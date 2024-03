Meeburger Ostertradition und Gedenken an Verstorbene

An Ostern wurde der Flügelaltar der evangelischen Kirche in Meeburg wieder geöffnet. Er zeigte seine Festtagsseite und strahlte wieder Zuversicht und Hoffnung aus. Aber in der Fastenzeit davor war der Flügelaltar aus der Werkstatt des Meisters Johann Stoß aus Schäßburg geschlossen und zeigte die sogenannte Werktagsseite mit den Malereien von 1513 zur Leidensgeschichte Jesus’.

Meeburger Flügelaltar von 1513 (Festtagsseite), Werkstatt des Meisters Johann Stoß aus Schäßburg Foto: M. Schuller

Meeburger Flügelaltar (Werktagsseite – Leidensgeschichte Jesu’) von 1513, Werkstatt des Meisters Johann Stoß aus Schäßburg Foto: O. Zerwes

Lehrer Friedrich Meburger (links) und Michael Schuller (Daschler) auf der „Mädelkoppe“ – unten die Ortschaft Meeburg mit Kirchenburg 2011, Foto: W. Roth

In jener Zeit, vor allem in der Karwoche, gedachten die Meeburger ihren verstorbenen Verwandten und Bekannten.In diesem Jahr gedenken die Meeburger ihrem langjährigen „Burghüter“ Michael Weinhold, der Anfang März 2024 verstorben ist und als „letzter Meeburger Siebenbürger Sachse“ auf dem evangelischen Friedhof der Gemeinde beerdigt wurde. Seine Schwester Sara hat die Kirchenburg jahrzehntelang umsorgt und erhielt dafür an Neujahr von jeder Meeburger evangelischen Familie den traditionellen „Friedhofshüterlohn“, ein „Vierel“ (ca. 20 Liter) Weizenkörner.Die Meeburger gedenken auch Michael Schuller (Daschler), der Ende März 2024 viel zu früh an Herzversagen verstorben ist (Hinweis für Landleute aus dem Repser Ländchen: sein Vater war Direktor der Repser Milchfabrik). Ebenso gedenken sie Friedrich Meburger, der als Lehrer mehrere Generationen von Schülern in Bodendorf, Kreisch, Meeburg und Katzendorf in Siebenbürgen begleitet hat. Er starb ebenfalls plötzlich an einem Schlaganfall.Zudem gedenken die Meeburger vielen weiteren Verstorbenen aus ihrer Gemeinschaft – siehe dazu auch „150 Jahre Meeburger Fotochronik“ auf der Ortschaftenseite Meeburg unter www.siebenbuerger.de Dabei blicken auch die Meeburger hoffnungsvoll in die Zukunft, weil ab Ostern ihr Flügelaltar wieder seine Festagsseite zeigt, wo im Mittelpunkt die Statue Jesus’ mit der Weltkugel in der Hand steht. Der Meeburger Flügelaltar kann heute in der Schäßburger Bergkirche bewundert werden.

Michael Schuller