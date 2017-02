Kreisgruppe Traunreut: Ehrenvorsitzender Klein wird 70

Norbert Klein, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Traunreut, feiert am 6. Februar seinen 70. Geburtstag.

Jubilar Norbert Klein. Foto: Richard Schneider

1947 in Kleinschenk geboren, besuchte Norbert Klein die Grundschule in seinem Heimatort und die Berufsschule für Chemiefacharbeiter in Fogarasch. Nach dem Studium der Geschichte und rumänischen Literatur in Neumarkt (Târgu Mureș) unterrichtete er Geschichte und Erdkunde an den deutschen Schulen in Bekokten und Großschenk. 1980 reiste er mit seiner Familie nach Deutschland aus. Nach kurzer Zwischenstation in Garmisch Partenkirchen kam er nach Traunreut, wo er bis zum Ruhestand als Erzieher in der Berufsschule tätig war.Ehrenamtlich wirkte er in der HOG Kleinschenk von der Gründung 1991 bis 2005 als Pressereferent mit. Parallel dazu war er bis 2002 auch im Vorstand der Kreisgruppe Traunreut als Beirat und Pressereferent aktiv, bis er zum ersten Vorsitzenden der Kreisgruppe gewählt wurde. Dieses Amt hielt er zwölf Jahre lang inne, bevor er sich entschloss, das Zepter an die jüngere Generation weiterzugeben. Norbert Klein hat dieses Amt mit viel Engagement und Herzblut ausgefüllt. Er hat sich an vielen Stellen für das Wohlergehen und den Erhalt der Gemeinschaft sowie die Ziele unseres Verbandes eingesetzt.Zwölf Jahre als Vorsitzender der Kreisgruppe und all die Jahre vieler Arbeit und Engagement in diesem Amt waren ein mehr als nur hinreichender Anlass, Norbert Klein zum Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe zu ernennen; der Verband ehrte ihn mit dem Ehrenwappen sowie der silbernen Ehrennadel. Unsere Vorstands- und Kreisgruppenmitglieder danken dem Jubilar für die Treue, die er der Kreisgruppe in den langen Jahren bewiesen hat und wünschen ihm weiterhin Gottes guten Geist, Kraft und einen recht guten Lebensabend bei bester Gesundheit.

Der Vorstand