Kreisgruppe Backnang: In memoriam Herwart Licker

Beruflich war Herwart Licker, der am 24. März 1941 in Hermannstadt geboren wurde, in seiner alten Heimat Siebenbürgen als gelernter Bauingenieur mit diversen Bautätigkeiten betraut, wirkte dort an der Restauration von Baudenkmälern im Herzen der Stadt mit, darunter auch bei fachgerechten Sicherungsarbeiten an der Hermann­städter Stadtpfarrkirche. Sein Hobby jedoch waren die Natur, die Kunst und die Fotografie – er kannte die Karpaten gut und als Rentner auch seine neue Heimat in Süddeutschland und darüber hinaus.

Herwart Licker in den Schweizer Alpen, 1992: Lauterbrunnental bei Mürren mit Blick zum Mönch.

Inschrift am Nördlinger Torturm in Dinkelsbühl 2009 Foto: Herwart Licker

Der Tradition der Siebenbürger Sachsen blieb Herwart Licker stets verbunden und fotografierte in den letzten Jahren oft in Begleitung seiner ungarischen Partnerin beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Danach rätselten Herwarts Freunde aus der Kreisgruppe auf der Korber Höhe in Waiblingen oder anderswo über seinen Fotos etwa: „Das ist die nordsiebenbürgisch-sächsische Tracht. Und das die siebenbürgisch-sächsische Tracht aus dem Burzenland. Das ist das bekannte Gesicht des Bürgermeisters von Dinkelsbühl. Und das des Bundesvorsitzenden der Siebenbürgen Sachsen. Aber welcher ist der rumänische Botschafter? Und wer ist die Dame in Tracht da auf der Tribüne?“ Je ein Exemplar der Fotos schickte Herwart Licker dann gern an diese Persönlichkeiten von der Tribüne.Herwart Licker, der sogenannte „Hoffotograf“ der Kreisgruppe, hielt auch seinen alten Schulfreunden und den Kränzchenfreunden bis zuletzt die enge Treue. Beim Heimattag in Dinkelsbühl fotografierte er nicht nur die erwähnten Persönlichkeiten oder die bewundernswerten siebenbürgisch-sächsischen Trachten beim Umzug. Er dokumentierte auch die architektonischen Sehenswürdigkeiten der Stadt Dinkelsbühl wie das rote Rathaus, in dem während des Pfingsttreffens gewöhnlich die Rechtsfragen der Siebenbürger Sachsen besprochen wurden, oder die St. Paulskirche, wo der Pfingstgottesdienst und auch die Verleihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises stattfanden. Immer fotografierte er auch den fahnengeschmückten Platz vor der Schranne, ein imposantes historisches Gebäude, vor dem die Volkstänze der Jugendlichen in Tracht stattfanden, oder die mittelalterliche Befestigungsanlage der Stadt, beispielsweise den Nördlinger Torturm der Ringmauer mit der interessanten Inschrift, und viele andere Sehenswürdigkeiten der historischen Stadt Dinkelsbühl. Diese Fotos der baulichen Sehenswürdigkeiten entstanden vielleicht auch als eine Erinnerung Herwart Lickers an seine ehemalige berufliche Tätigkeit in Hermannstadt.Nun wird so mancher seine Fotos oder auch seine Bass-Stimme vermissen: Herwart Licker ist nach einer unheilbaren Krankheit am 14. Mai 2024 „für immer eingeschlafen“. Er wurde auf dem Friedhof in Waiblingen beigesetzt.

Michael Schuller