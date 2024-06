HOG Nußbach gratuliert Harald Zelgy zum Siebzigsten

„Die ersten 40 Jahre unseres Lebens liefern den Text, die nächsten 30 den Kommentar dazu.“ (Arthur Schopenhauer) Nimmt man Schopenhauers Zitat beim Wort, haben sich Text und Kommentar im Falle von Harald Johannes Zelgy, Vorsitzender der HOG Nußbach – der am 23. Juni seinen 70. Geburtstag feiert – harmonisch ergänzen können und prägen vorbildlich sowohl sein Familienleben als auch seinen unermüdlichen Einsatz für unsere siebenbürgische Gemeinschaft.

Harald Zelgy zu Pfingsten 2024 vor der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Foto: Georg Teutsch

Harald wurde als zweites Kind des Lehrerehepaares Altraut und Christian Zelgy 1954 in Nußbach geboren. Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule zog es ihn nach Hermannstadt, wo er 1973 am bekannten Brukenthal-Lyzeum (Gymnasium) das Abitur erwarb. An der Fachoberschule für Außenhandel in Bukarest schloss er anschließend ein Studium zum Exportkaufmann ab und übte den erlernten Beruf bis zu seiner Ausreise nach Deutschland in der Hubschrauberfabrik von Weidenbach aus. Er heiratete 1980 in Nußbach seine Renate, geborene Thiess. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Bernd, Susanne und Harry. Neben Familie und Beruf fand er die nötige Zeit auch für Musik und spielte ab 1983 Flügelhorn in der Blasmusikkapelle unserer Heimatgemeinde. 1987 wurde Harald Zelgy zum Kurator der evangelischen Kirchengemeinde von Nußbach gewählt, zudem auch Mitglied des Bezirkskirchenkonsistoriums in Kronstadt und ab 1990 war er Vertreter im 29. Landeskirchenkonsistorium.Nach der Ausreise im November 1991 wurde die Familie in Großhabersdorf bei Nürnberg ansässig. Harald arbeitete bis zur Pensionierung als Kaufmann bei der Firma Kerscher Metallverwertung in Nürnberg. Musikalisch schloss es sich der Siebenbürgischen Blaskapelle Nürnberg an, wo er bis heute die Posaune spielt. Zusammen mit Ehefrau Renate ist er aktives Mitglied im Kirchenchor der örtlichen evangelischen Gemeinde. Darüber hinaus hilft er mit vollem Einsatz als Bläser bei mehreren Kapellen aus, so wie bei der Zeidner Blaskapelle oder in der neu gegründeten Burzenländer Projektkapelle „Martin Thies“.Harald Johannes Zelgy ist seit 1999 ehrenamtlich als Vorsitzender der HOG Nußbach tätig. Seit nunmehr 25 Jahren wirkt er federführend zum Wohle und für den Zusammenhalt seiner Nußbacher Landsleute, sei es als Organisator der HOG-Treffen, als Mitgestalter des Heimatblattes Nußblatt oder als Brückenbauer zur alten Heimat. Als Dank und Anerkennung für seine gemeinschaftlichen Verdienste wurde er 2019 mit der Goldenen Ehrennadel des HOG-Verbandes geehrt.Sein ganzer Stolz sind die vier Enkelkinder Marleen, Hannes, Raphael und Bastian, mit denen er die knappe Freizeit liebevoll gestaltet. Immer an seiner Seite ist auch Renate, die ihn beispielhaft und mit voller Energie unterstützt.Im Namen der HOG Nußbach wünsche ich dir, lieber Harry, zum 70. Lebensjahr alles Gute für die Zukunft, die beste Gesundheit, Zuversicht, weiterhin viel Freude im Kreise deiner Familie und Gottes Segen.

Georg Teutsch