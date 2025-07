Traditionelles Kronenfest in Traunreut

Am Samstag, dem 28. Juni, fand im Garten des Heimathauses in Traunreut das traditionelle Kronenfest der Kreisgruppe Traunreut statt – ein Fest, das tief in alten Bräuchen verwurzelt ist und den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft feiert.

Freudestrahlende Kindertanzgruppe Traunreut beim Kronenfest. Foto: Jürgen Filff

Tanz unter der Krone in Traunreut. Foto: Egon Buortmes

Bereits am Vortag hatten sich zahlreiche Helfer versammelt, um die prachtvolle Krone zu binden. Mit Blumen und Weizengrün – großzügig gespendet von Heidis Blumenladen – wurde das Gerüst liebevoll geschmückt. Trotz Regen ließ die Gemeinschaftsarbeit nicht nach; gemeinsam wurde auch das tiefe Loch für den Kronenbaum gegraben – eine humorvolle Tradition: „Jedes Jahr vergraben wir eine Flasche Schnaps, damit wir im nächsten Jahr wieder motiviert sind“, so Vorsitzender Richard Schneider. Der Festtag begann mit einem Gottesdienst unter Leitung von Pfarrerin Rebecca Schüler, die mit ihren Worten Heimatgefühl vermittelte. Das Kronenfest sei mehr als nur ein Anlass zum Feiern, es verbinde unsere Wurzeln in Siebenbürgen mit dem lebendigen Zusammenleben hier in Traunreut. Im Anschluss genossen die Gäste bei sommerlichem Wetter Getränke, Grillgut und Musik der Band „ACASA“. Richard Schneider betonte: „Das Kronenfest ist für mich mehr als nur ein Fest – es ist ein Symbol unserer Kultur und unseres Zusammenhalts.“ Der Ehrengast, Bürgermeister Hans-Peter Dangschat, würdigte die Kreisgruppe als wertvollen Teil der Traunreuter Gemeinschaft: „Ihr bringt ein Stück Heimat nach Traunreut.“Ein besonderer Höhepunkt war die symbolische Übergabe der handgefertigten Krone an die Gemeinschaft. Die neu gegründete Kindertanzgruppe, ins Leben gerufen von Lea Schneider und Melitta Leonhard, sowie die Jugendtanzgruppe zeigten traditionelle Tänze und brachten lebendige Kultur auf die Festwiese. Anschließend erklomm Altknecht Raul Albrich den Kronenbaum und richtete auf Siebenbürgisch-Sächsisch einige Worte an die Gäste. Danach warf er den Kindern Süßigkeiten aus einem Korb zu und sorgte für fröhliche Stimmung.Nach dem Programm feierte man bei Musik und Geselligkeit bis in den Abend weiter, tanzte und tauschte Erinnerungen aus. Das Kronenfest lebt durch den Einsatz aller Ehrenamtlichen sowie durch die Unterstützung der Gemeinschaft – es bewahrt unsere Kultur, stärkt den Zusammenhalt und verbindet Vergangenheit mit Gegenwart.Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen Helfern, Gästen und insbesondere bei Heidi Pfnür von Heidis Blumenladen für die großzügige Blumenspende, ohne die die festliche Krone nicht so prachtvoll hätte sein können.

Melina Binder