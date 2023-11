27. November 2023

Sein Beruf war ihm Berufung: Zum Tod von Dr. med. Michael Liebhart

Am 2. Oktober verstarb der über die Grenzen Rumäniens hinaus bekannte Herzchirurg Dr. Michael Liebhart in Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureș). Geboren am 30. Oktober 1946 in Neppendorf, als jüngstes von vier Kindern des Ehepaares Mathias und Maria, geb. Lederer, besuchte Michael die Allgemeinschule in Neppendorf. Seine Hochbegabung zeigte sich schon in den ersten Schuljahren und so entschlossen sich die Eltern, dem Jungen einen weiterführenden Schulbesuch in Hermannstadt, an der Brukenthalschule bzw. am Gheorghe-Lazăr Lyzeum, zu ermöglichen. In dieser Zeit war Michael Liebhart in der erfolgreichen Handballmannschaft mit Freude dabei und Freundschaften aus dieser Zeit hielten über Jahrzehnte.





Seine medizinische Laufbahn zeigt viele Höhepunkte, die der stets bescheidene und hilfsbereite Arzt nie voranstellte: 1973 konnte er die erste Hämodialyse und Peritonealdialyse am Universitätszentrum Neumarkt am Mieresch durchführen. Von 1975 bis zu seiner Pensionierung 2012 war er als Facharzt für allgemeine Chirurgie in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, die später das Institut für Herz-, Gefäßchirurgie und Transplantationen benannt wurde, tätig, ab 1978 Facharzt für Herz- und Gefäßchirurgie und ab 1991 als Oberarzt.



Zum Doktor der Medizin promovierte er mit dem Thema „Reale Disfunktionen nach herzchirurgischen Eingriffen am offenen Herzen“. Über 4000 Operationen hat Dr. Liebhart durchgeführt, davon 3600 an Herzen und Gefäßen.



Zu seinen wichtigsten administrativen Tätigkeiten im Laufe seiner Berufstätigkeit zählen: 1978-2010 Stellvertretender Leiter der Herz- und Gefäßchirurgie Târgu Mureș; 1990-1992 und 2010-2012 Leiter der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie; 1990-1993 Stellvertretender Direktor der Kreisdirektion Mieresch (Mureş); 1993-1999 Direktor des Kreiskrankenhauses Târgu Mureș; seit 1999 Vorsitzender des Aufsichtsrates des Institutes für Herz- und Gefäßchirurgie Târgu Mureș; Vorsitzender der Disziplinarkommission der Ärztekammer Târgu Mureș; seit 2003 Vorsitzender des Demokratischen Forums Târgu Mureș.



Auch seine wissenschaftlichen und medizinischen Aktivitäten sind bemerkenswert: Mitglied des Senates der Universität (acht Jahre); über 90 wissenschaftliche Veröffentlichungen im In- und Ausland; Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen im In- und Ausland; Mitglied der Rumänischen Gesellschaft für Herz- und Gefäßchirurgie; Mitglied der „Balkanischen Gesellschaft für Herz- und Gefäßchirurgie“; Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Thorax-Herz- und Gefäßchirurgie.



Tausende Patienten suchten, mit meist sehr schweren Herzerkrankungen, bei Dr. Liebhart Hilfe, und seine Freundlichkeit, Empathie und Einsatz für seine Patienten waren weithin bekannt. Auch die wenigen Wochenenden, die er bei seinen Eltern und Geschwistern in Neppendorf verbringen konnte, waren mit Patientengesprächen und Untersuchungen gefüllt. Sein Beruf war ihm Berufung, seine Patienten und deren Genesung Lebensaufgabe.



Sein Studium an der Medizinische Hochschule Neumarkt am Mieresch schloss er 1970 mit der Höchstnote 10 ab und begann als Assistenzart am dortigen Universitätskrankenhaus, wo er bis zur Rente 2012 auch 40 Jahre lang Studenten mit viel Engagement und Freude ausgebildet hat. Renate Bauinger

Schlagwörter: Porträt, Nachruf, Arzt

