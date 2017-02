Kommentare zum Artikel

1 • kokel schrieb am 05.02.2017, 06:07 Uhr:

Ich verfolge den Werdegang dieses außergewöhnlichen Menschen schon seit vielen Jahren und muss voller Bewunderung meine Kappe ziehen, denn einen Hut hab` ich nicht...!



Um das zu erreichen, was Reini, wie ihn all seine Bekannten nennen, geschaffen hat, bedarf es m.E. einer enormen Willenskraft, kombiniert mit dem Aufrechterhalten einer eisernen physischen Fitness, ohne die es bei diesem Hobby unmöglich ist Ziele dieser Art zu verwirklichen.



Reini ist jedoch kein Egoist. Das Gesehene und Erlebte speichert er auf unterschiedliche Arten, um sie an die Mitmenschen weiter zu leiten. Dafür reist er kreuz und quer durch Deutschland, um das versammelte Auditorium zu begeistern und die Jugend dafür zu gewinnen, es ihm nachzumachen, denn der Jüngste ist er ja leider auch nicht mehr...



Sein Optimismus, die Nähe zu Seinesgleichen, das Angagement für den Erhalt unserer Kultur sowie sein Verständnis für Andersdenkende flößen tiefen Respekt und hohe Anerkennung ein!



Von dieser Stelle aus alles, alles Gute, lieber Reini, die beste Gesundheit und innere Zufriedenheit!