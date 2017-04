25. April 2017 Druckansicht | Empfehlen

Der Zeltplatz in Dinkelsbühl – The place to be!

In wenigen Wochen, am Pfingstwochenende vom 2. bis 5. Juni 2017, findet der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl statt. Für diejenigen, die noch keine genaue Vorstellung haben, wo sie übernachten sollen, hier ein Tipp: Packt eure sieben Sachen und kommt auf den Zeltplatz (Am Bahndamm an der Luitpoldstraße). Ab Freitagmittag, den 2. Juni, öffnen wir die Pforten.

Der Eintritt beträgt für SJD-Mitglieder 20 Euro und für Nichtmitglieder 35 Euro. Zuzüglich muss jeder Gast ein Festabzeichen (10 Euro) erwerben, das bei allen Veranstaltungen benötigt wird. Hinzu kommt eine Müllkaution (10 Euro), die bei der Anmeldung zu hinterlegen ist und bei der Abreise zurückerstattet wird (wenn der Platz sauber ist).



Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), die Jugendorganisation des Verbandes, ist verpflichtet, die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Zeltplatz nur mit dem entsprechenden Formular zur Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutz betreten. Das Formular muss in zweifacher Ausfertigung von den Minderjährigen beim Eingang zum Zeltplatz vorgelegt werden. Ein Exemplar verbleibt beim Eingang und das zweite Exemplar muss der Jugendliche mitführen. Die Eltern und die Person, welche als Ersatz die Aufsicht übernimmt, müssen dieses Formular ausfüllen. Die SJD ist durch das Jugendschutzgesetz verpflichtet, dies zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen – im schlimmsten Fall bedeutet das, dass die Jugendlichen nicht auf den Zeltplatz dürfen. Das Formular findet man im Internet unter Jugendschutzgesetz (Link) anklicken. Es erscheint eine pdf-Datei. Bitte gebt diese Info auch an Jugendliche weiter, die unsere Zeitung nicht bekommen.



Die Zeltplatzordnung, die am Eingang des Zeltplatzes ausliegt, ist zu berücksichtigen! Wir möchten jedoch im Vorfeld darauf hinweisen, dass auch dieses Jahr zwingend auf die Lautstärke geachtet werden muss. Das Sicherheitspersonal wird bereits bei der Anreise Kontrollen durchführen und gegebenenfalls große Anlagen, Mikrofone oder Ähnliches einkassieren. Von 4.30 Uhr bis 8.30 Uhr darf keine Musik mehr gespielt werden.



Auch dieses Jahr suchen wir, das Zeltplatzteam, fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages unter die Arme greifen und tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, dann melde dich bis zum 21. Mai unter zeltplatz.orga [ät] web.de. Merci – die Zeltplatzorga 2017: Tanja Thot, Andrea Wagner, Bernd Breit, Ronny Gabel.

