Heimattag 2024 „Mach Mit“: Streiflicht auf die Veranstaltungen der SJD in Dinkelsbühl

Vom 17. bis 20. Mai war es wieder so weit: Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen, organisiert vom Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., öffnete seine Tore und verwandelte Dinkelsbühl in einen lebendigen Treffpunkt für siebenbürgische Kultur und Tradition. Auch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) trug ganz nach dem diesjährigen Motto „Mach mit!“ mit einigen Programmpunkten zu einem gelungenen Fest bei. Für alle, die nicht dabei sein konnten oder die Erinnerungen noch einmal aufleben lassen möchten, haben wir hier die wichtigsten Highlights der SJD zusammengestellt. Viel Freude beim Lesen!

Der Zeltplatz – alle hatten ein Haus mit Seeblick

Zeltplatzhelfer beim Gruppenbild. Foto: RK

Heimattags-Shirt im Flowerpower-Stil

Siebenbürgische Fußball­meisterschaft – schwierige Feldbedingungen

Volleyballturnier: Blockwürstchen verteidigen ihren Titel

„Unser Nachwuchs präsentiert sich“

Nachwuchsveranstaltung im Schrannen-Festsaal: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Foto: RK

Blasmusik-Jamming für Jugendliche

Blasmusik-Jamming für Jugendliche auf dem Zeltplatz. Foto: RK

Zeltplatz beim Heimattag 2024 aus der Vogelperspektive. Foto: TK

Trachtenumzug 2024 – Die neue Route

Die SJD beim Trachtenumzug. Foto: RK

Interaktives Kindertheater mit Bettina Ullrich

„Aus Tradition und Liebe zum Tanz“

Combo-Band mit SJD-Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff und Kulturreferentin Sandra Bruss nach der Tanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“. Foto: RK

In diesem Sinne fanden mehr als tausend Besucher auf dem Zeltplatz eine Heimat für das lange Pfingstwochenende. Am Vorabend des am Freitag beginnenden Heimattags machten mehrere Wolkenbrüche der Wiese des Jugendzeltplatz zu schaffen. Trotz des am Freitag wechselhaften Wetters begann jedoch der Zulauf der vielen Gäste auf den Zeltplatz wie gewohnt am Freitag um 12 Uhr. In diesem Jahr konnte der Parkplatz wieder auf den Zeltplatz verlegt werden, da dieser aufgrund der Baumaßnahmen auf der Zufahrtsstraße um das Doppelte vergrößert wurde. Leider gestaltete sich die Zufahrt auf den Parkplatz des Zeltplatzes nach ein paar Stunden etwas problematisch und die Ankommenden mussten mit Schwung durchfahren, um nicht in der matschigen Wiese stecken zu bleiben. Doch selbst wenn ein Fahrzeug kurzzeitig stecken blieb, konnten durch viele helfende Hände die Fahrzeuge befreit werden. Ein paar wenige Autos mussten mithilfe eines Teleskop­laders aus dem Matsch befreit werden. Da sich das Wetter ab Samstag besserte, konnte der Zeltplatzbetrieb auch wieder wie gewohnt weiterlaufen. Bekanntermaßen war für viele Besucher des Zeltplatzes ausreichender Schlaf zweitrangig.Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr wieder an alle Zeltplatzhelfer! Ohne euch wäre die Organisation und der Ablauf wieder einmal nicht so reibungslos verlaufen. Danke auch an das Orga-Team des Zeltplatzes: Bernd Breit (Zeltplatz-Hauptverantwortlicher im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.), Frederike Stamm (Zeltplatzreferentin der SJD), Verena Konnerth (Beisitzerin der SJD) und Tobias Krempels (ehemaliger stellvertretender Bundesjugendleiter). Wir freuen uns schon wieder auf alle Besucher im nächsten Jahr und hoffen, dass ihr uns wieder so zahlreich besucht!Nach der großen, positiven Resonanz auf die Heimattags-T-Shirts im vergangenen Jahr gab es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Shirts vorzubestellen. Das eigens für diesen Heimattag gestaltete Shirt war wieder in den Farben der SJD gehalten, mit blumigen Highlights und dem „Line-Up“ auf der Rückseite. Wir haben uns sehr über mehr als 200 Vorbestellungen gefreut und darüber, die farbenfrohen T-Shirts überall in der Stadt zu entdecken.Markiert uns gern auf Instagram (@sjd_de), wenn ihr das Shirt tragt. Wir sind gespannt, wo dieses Andenken überall rumkommt.Auch in diesem Jahr war das Fußballturnier am Heimattag in Dinkelsbühl wieder ein Erfolg. Trotz der schwierigen Startbedingungen, dem zwangsläufigen Ausweichen auf ein anderes Spielfeld und dem anfänglich schlechten Wetter konnte sich erneut eine Mannschaft behaupten und den Sieg nach Hause bringen. In einem spannenden Finale setzten sich die Rüsselsheimer FreeKickers mit 3:1 gegen die Frankenkicker Nürnberg durch und gewannen den Wanderpokal. Einen verdienten dritten Platz sicherten sich die Soxenkicker Dinkelsbühl im Spiel gegen die Zenderscher Kickers. Ein großes Dankeschön geht an alle Helfer, die dazu beigetragen haben, das Turnier in diesem Rahmen stattfinden zu lassen.Ebenfalls ein großes Dankeschön an das gesamte Team, das unter Hochdruck mehrere Ideen und Möglichkeiten durchspielte, um das Turnier nicht ins Wasser fallen lassen zu müssen – insbesondere an das Gymnasium Dinkelsbühl, das uns spontan und unbürokratisch seinen Platz zur Verfügung stellte.Beim Volleyballturnier gab es ebenfalls Grund zu feiern. Die amtierenden Sieger aus dem vergangenen Jahr konnten auch dieses Mal den Sieg erspielen und den Wanderpokal für sich gewinnen. Aus allen teilnehmenden Mannschaften schafften es die Blockwürstchen 1, im Finale gegen High Five 1 mit 35:28 den Sieg zu holen. Auf dem dritten Platz des Treppchens standen die Jägermeister#SSV, die sich gegen die Blockwürstchen 2 behaupteten. Allerdings ist solch ein Turnier ohne Helfer nicht zu stemmen, daher geht ein großer Dank an alle beteiligten Helfer.Die Leitung und Organisation der beiden Sportturniere übernahm Patrick Brusch (Sportreferent der SJD) gemeinsam mit seinem Team, darunter Marc-Alexander Krafft (stellvertretender Bundesjugendleiter), Jessica Brusch (Kassenwartin der SJD), Markus Jakobi (Beisitzer der SJD) und Jennifer Jakobi (ehemalige Stellvertretende Bundesjugendleiterin).Am Pfingstsamstag bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ hatten unsere Jüngsten endlich wieder die Gelegenheit, ihre Talente auf einer großen Bühne zu zeigen. Ab 14.00 Uhr konnten die Zuschauer im großen Schrannen-Festsaal die vielfältigen Darbietungen der Kinder genießen. Die Organisation übernahmen die stellvertretende SJD-Bundesjugendleiterin Melanie Pauli und SJD-Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff. Hanna Müller, Schriftführerin der SJD, und Oliver Martini, stellvertretender Landesjugendleiter der SJD Bayern, führten durch das Programm.Die Kindertanzgruppe München eröffnete das Programm in siebenbürgisch-sächsischer Tracht mit den Tänzen „Trampelpolka“ und „Bonjour Josephine“. Luna Wenzel verzauberte das Publikum mit den Klavierstücken „Variations“ und „Passacaglia“. Ida Ackermann begeisterte mit ihrem Vortrag des Gedichts „Die Tulpe“. Ihre Schwester Elli Ackermann spielte am Klavier „Die Moldau“. Das Programm wurde mit den Liedern „Af deser Ierd“ und „Motterhärz, ta Äddelstien“, dargeboten von Peter Volkmer mit Gitarre und Gesang, abgerundet.Zum Abschluss bedankte sich Natalie Bertleff bei allen Kindern für bezaubernden Auftritte. Heidi Mößner, stellvertretende Bundesvorsitzende, schloss sich im Namen des Verbandes dem Dank an und appellierte an Eltern, Großeltern und Kinder, das Programm mitzugestalten und den Nachwuchs anzumelden. Anschließend gab es ein kleines Geschenk für alle Teilnehmenden.Ein herzlicher Dank geht an alle, die zum Erfolg des Nachwuchsprogramms beigetragen haben. Besonderer Dank gilt den Kindern, die die Bühne wie große Starts gerockt haben, sowie den Eltern, die ihre Kinder tatkräftig unterstützt haben. Danke an euch alle dafür, dass wir diesen schönen Nachmittag gemeinsam in Dinkelsbühl verbringen konnten.Am Pfingstsamstag um 18.00 Uhr versammelte sich eine Gruppe blasmusikbegeisterter Jugendlicher zum ersten Blasmusik-Jamming auf dem Jugendzeltplatz. Knapp 20 Musikanten fanden sich ein, um gemeinsam Blasmusik zu machen. Die Veranstaltung bot eine Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und das Zusammenspiel zu erproben.Im Sinne des diesjährigen Mottos des Heimattags „Mach mit“ kamen die Jugendlichen voller Motivation und Freude zusammen, um unter Gleichgesinnten zu musizieren. Eine Kernbesetzung von elf Musikanten war bereits im Vorfeld organisiert worden, doch zu Beginn der Veranstaltung wuchs die Gruppe auf 19 Teilnehmende an. Ohne vorherige Probe spielten die Jugendlichen spontan Klassiker wie den „Böhmischen Traum“, „Dem Land Tirol“, „Borsicka“ und „Auf der Vogelwiese“. Ein besonderes Highlight war die „Sternpolka“, die einige Zuschauer trotz der schlammigen Verhältnisse auf dem Zeltplatz zum Tanzen animierte.Aufgrund dieses erfolgreichen ersten Treffens wird in der kommenden Zeit ein Probewochenende geplant, zu dem alle jungen, blasmusikbegeisterten Musikanten herzlich eingeladen sind. Die Bekanntgabe des Anmeldezeitraums und weitere Informationen folgen in Kürze.Ein herzlicher Dank gilt dem Organisationsteam – Melanie Pauli, Tobias Krempels, Patrick Krempels und Patrick Brusch, Sportwart der SJD – für die Planung der Veranstaltung, dem Zeltplatzteam für die Bereitstellung der Location, dem großartigen Publikum und allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.Auch in diesem Jahr lief die SJD mit der Bundesjugendleitung voraus und führten den Umzug an. Ganz vorne mit dabei war unsere Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff, die erste Frau in diesem Amt. Es gab es eine neue Route, sodass zu Beginn alle Gruppen aneinander vorbeiliefen und sich gegenseitig begutachten und begrüßen konnten. Die Gruppe wurde wie immer unterstützt von einigen Einzelpersonen und Mitgliedern der Tanzgruppe Traunreut, Landshut und Ludwigsburg. Schön, dass ihr (wieder) dabei wart!Am Pfingstsonntag öffnete sich im Konzertsaal beim Spitalhof der Vorhang für das interaktive Kindertheater. Die Schauspielerin und Sängerin Bettina Ullrich führte die Zuschauer, sowohl Kinder als auch Erwachsene, in die faszinierende Märchenwelt der Detektivin Frau Rettich. Bereits vor ihrem Auftritt zog sie während des Festumzugs durch die Straßen Dinkelsbühls und ermutigte Eltern und Kinder dazu, sich ihre Vorstellung anzusehen.Mit nur wenigen Requisiten und einer gehörigen Portion Humor und Fantasie verzauberte sie die Kinder und integrierte sie aktiv in die Handlung. Auch die Erwachsenen wurden von ihrer Darbietung mitgerissen und ließen sich gerne zum Mitmachen animieren. Alle konnten mitsingen, mitraten und sogar selbst Teil der Geschichte werden, was das Theater zu einem unvergesslichen Abenteuer machte. In Frau Rettichs Geschichte eröffnete sie ein Büro für besondere Angelegenheiten und erhielt sogleich ihren ersten Fall: Der Froschkönig berichtete von gestohlenen Gegenständen der Märchenfiguren, die von der rachsüchtigen Hexe Nimmersatt entwendet wurden, da sie nicht am Märchenspiel teilnehmen durfte. Auf ihrer aufregenden Suche begegnete Frau Rettich verschiedenen Wesen wie den Sockenmonstern, den Schattenwesen und den Blublubs, die alle etwas besaßen, das die Hexe begehrte. Natürlich fand das Abenteuer ein glückliches Ende. Ein herzlicher Dank gebührt Bettina Ullrich für ihren herausragenden Auftritt und die zauberhafte Vorstellung.Die traditionelle Volkstanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ fand unter der Leitung der Kulturreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Sandra Bruss, statt. Am Pfingstsonntag ab 14.00 Uhr versammelten sich 23 Tanzgruppen auf dem Platz vor der Schranne und dem Schweinemarkt, um dem Publikum einen Nachmittag voller Tanz zu bieten. Durch das Programm führten Hanna Müller und Lukas Zavatzki am Schweinemarkt sowie Natalie Bertleff und Marc-Alexander Krafft am Platz vor der Schranne, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.Nach einer kurzen Eröffnung seitens der Moderatoren-Teams wurde ohne Umschweife mit den Tanzeinlagen egonnen, in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein. Dabei konnten die Tanzgruppen mit ihren schönen Tänzen die Zuschauer begeistern. Darauf folgte ein gemeinsamer Aufmarsch mit 162 Paaren aus 25 Tanzgruppen. Dieser wurde von der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. unter dem Dirigenten Siegfried Krempels live musikalisch begleitet.Die Tanzgruppen präsentierten im Anschluss die drei Gemeinschaftstänze, den Botscher, die Reklich Med und den Budacker. Diese wurden von der Combo Band musikalisch begleitet. Die Tänze wurden im Voraus beim diesjährigen Vorbereitungsseminar erlernt. Zum Abschluss der Veranstaltung sangen alle Tänzer/innen mit dem Publikum in musikalischer Begleitung von der Combo Band das Lied „Wahre Freundschaft“.Alles in allem blicken die Organisatoren auf eine wunderschöne Veranstaltung mit vielen aktiven Tanzgruppen zurück, die das Programm gestaltet haben. Den Tanzgruppen und Zuschauenden waren die Freunde und der Spaß an der Veranstaltung deutlich anzuerkennen und die Vorfreude auf nächstes Jahr ist schon jetzt groß. An dieser Stelle sei noch einmal allen Helfenden gedankt, die diese Veranstaltung durch ihre fleißige Unterstützung möglich gemacht haben. Ein sehr großes Dankeschön auch an alle Tanzgruppen und Zuschauenden, die mit uns einen schönen Nachmittag verbracht haben. Danke an die Blaskapelle Augsburg und die Combo-Band für die Live-Musik, wodurch der Sonntagnachmittag nochmal zu einem besonderen Highlight wurde. Danke an ...• unser Interview- und Social Media-Team Rhea Klein, Öffentlichkeitsreferentin der SJD, Jonas Thilo Alischer, CWG-Referent der SJD, und Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der SJD, sowie unsere Kameramänner Manuel Krafft, stellvertretender Bundesjugendleiter, Patrick Krestel, Marketingreferent der SJD, und Lukas Zavatzki• Erhard Bartesch und Robin Bartesch für das Bereitstellen und Bedienen der Musikanlagen am Schweinemarkt sowie die spontane technische Unterstützung beim Fußballturnier• Erhard Bartesch und Ingwelde Juchum für die vielfältige Unterstützung und die Zusammenarbeit am Festzelt• Radio Siebenbürgen für die technische Unterstützung und die gute Laune, die sie mitgebracht haben• Manuel Krafft und Patrick Krestel als Teil des Technik-Teams seitens der SJD und das gesamte Live-Stream-Team sowie an die Fa. Highlight für die unkomplizierte Zusammenarbeit• den Bundesvorstand und die Geschäftsstelle des Verbandes sowie alle Mitglieder des Heimattagausschusses für die hervorragende Zusammenarbeit; insbesondere an Philip Schürlein für seine lösungsorientierten Vorschläge und die tolle Zusammenarbeit.Wir wünschen allen erfolgreiche Planungen für nächstes Jahr und freuen uns auf zahlreiche Besucher am Heimattag 2025!

Eure SJD