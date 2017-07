23. Juli 2017 Druckansicht | Empfehlen

Ortwin Gierlich erfolgreicher Tischtennistrainer mit TSV Gaimersheim

Am verlängerten Wochenende über Christi Himmelfahrt spielten an vier Tagen in Fröndenberg/Ruhr über 500 Aktive in sechs Klassen um die jeweilige nationale Pokalmeisterschaft im Tischtennis. Der TSV Gaimersheim errang dabei in sieben Runden bei einer Spielbilanz von 28:7 Partien den Titel des Deutschen Pokalmeisters der männlichen Kreisligamannschaften im Tischtennis.

Die Freude über den sicherlich größten Erfolg der Abteilungsgeschichte des TSV Gaimersheim TT war riesengroß. Ein ganzes Jahr wurde der Deutsche Pokalmeistertitel als Kür einer einzigartigen Saison angestrebt. Auch die Meisterschaft in der Kreisliga wurde mit einem noch nie dagewesenen Rekordergebnis, mit nur 17 verlorenen Einzeln in 18 Saisonspielen, gewonnen. Vor allem die Jugend konnte im zweiten Jahr ihres Bestehens überzeugen und bereits die zweite Meisterschaft feiern. Abteilungsleiter Ortwin Gierlich ist zurzeit auch Trainer der Schul-AG. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Abteilung Tischtennis und weitere Erfolge. Ortwin Gierlich wurde 1975 in Hermannstadt geboren. Mit seiner Familie lebte er bis zu seinem 5. Lebensjahr in Großscheuern. Seit 1980 ist Ingolstadt seine neue Heimat. Mit zwölf Jahren entdeckte er den Spaß und die Freude an Fußball und Tischtennis. Neben seinem Beruf als Wirtschaftsinformatiker bei Audi übt er seine Hobbys heute noch aus. Vor vier Jahren übernahm er als Abteilungsleiter beim Tischtennis die Verantwortung. Das Gaimersheimer Team trainiert seither mit viel Freude und Begeisterung und erzielt zahlreiche Erfolge. Seine Eltern Sofia und Georg Gierlich durften bei der Deutschen Pokalmeisterschaft dabei sein. Sie jubelten mit den vielen Zuschauern mit und feuerten ihre Spieler lautstark an. Sofia Gierlich

Schlagwörter: Sport, Tischtennis, erfolgreiche Siebenbürger

