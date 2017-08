22. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Weinseminar der SJD in Baden-Württemberg

Am Samstag, dem 7. Oktober 2017, veranstaltet die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe SJD Baden-Württemberg, ein Weinseminar mit der Weingärtnergenossenschaft Stromberg Zabergäu in Brackenheim bei Heilbronn.

Zu Beginn gibt es eine Wanderung durch die anliegenden Weinberge. Hierbei wird direkt an der Rebe das ein oder andere Gläschen Wein verköstigt, wobei auch Häppchen (Fingerfood) gereicht werden. Danach kann man einen Blick hinter die Kulissen der Weingärtnergenossenschaft werfen. Bei dieser einstündigen Führung wird der Weg der Traube von der Anlieferung bis zur Abfüllung gezeigt. Als Höhepunkt findet eine dreistündige Weinprobe statt, wozu ein Büfett („Schwaben trifft Italien“) angeboten wird. Den Abend lassen wir bei Musik ausklingen.



SJD Mitglieder zahlen 45 Euro, Nicht-SJD-Mitglieder 50 Euro. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der Landpension Kohler, dem Gästehaus Kraft und der Pension Kachel. Diese können von den Teilnehmern individuell dazu gebucht werden. Wir bitten um Anmeldung unter Angabe des Namens und des Alters (Teilnahme erst ab 16 Jahren möglich!) bis zum 23. September unter info.sjd-bw[ät]web.de. Kontodaten werden nach erfolgter Anmeldung mitgeteilt. Die SJD Baden-Württemberg freut sich auf euer Kommen!

