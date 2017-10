Zehn Jahre Kinder- und Jugendtanzgruppe Sachsenheim

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Kinder- und Jugendtanzgruppe Sachsenheim unternahmen wir am 24. Juni einen Ausflug zur Lochmühle im Schwarzwald. Die 2007 gegründete Tanzgruppe vereinte anfangs achtzehn Mitglieder unter der Leitung von Ingrid Schuster, Hildegard und Helmuth Frank und zählt heute über dreißig Tänzer zwischen sechs und 20 Jahren.

Um acht Uhr morgens trafen sich 39 Teilnehmer in Sachsenheim, um von dort mit dem Bus zu starten. Die Fahrt verging bei Gesang und guter Laune wie im Flug und wir erreichten unser Ziel gegen halb elf. Zu Beginn nahmen die meisten an einer Quad-Rally teil. Danach folgte die Bauern-Olympiade, bei der Kühe gemolken, Nägel gehämmert, Hufeisen geworfen, Bullen geritten und Traktor gefahren wurde. Diese stellten sich als besonders schwer zu beherrschen heraus, da sie lediglich mit Gaspedal und Steuer geführt werden konnten. Zum Abschluss der lustigen Spiele nahmen wir an einer entspannten Fahrt im Planwagen teil. Die Lochmühle bietet neben der Bauernhofgaudi noch weitere Attraktionen, unter denen die Tiere des Streichelzoos, das Hotel, der Sandgrubenbagger, den unser Thomas eifrig ausprobierte, sowie ein Museum mit alten landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen hervorzuheben sind. Den ereignisreichen Tag ließen wir mit dem Abendessen im Restaurant und der Siegerehrung ausklingen, bei der der „goldene Bulle“ an Daniel Andree verliehen wurde. Die Rückreise verlief in Stille, während sich die müden Teilnehmer gegenseitig bis zur Ankunft in Sachsenheim massierten.Ein besonderes Dankeschön für die gemeinsame Zeit, speziell aber für diesen spannenden Ausflug gilt unseren langjährigen Tanzleitern und unserem Busfahrer aus der Erwachsenentanzgruppe, Wilhelm Ehrlich. Dieser besondere Tag festigte die Freundschaften unter uns, die sich in den vergangenen zehn Jahren herausgebildet haben. In der Hoffnung, dass sich daraus weitere gemeinsame Jahre ergeben werden, wünsche ich uns allen dabei viel Spaß.

Tobias Krempels