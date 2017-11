Freunde des Wintersports – die SJD ruft!

Das Jugendhotel liegt direkt an der Skipiste. Ein Hügel für Skianfänger und Schlittenfahrer befindet sich vor dem Haus, mehr zu den Skipisten unter https://www.snow-space.com/de/Orte/Flachau/Pisten-Lifte. Rund um das Haus befinden sich ein Eislaufplatz und eine Eisstockbahn. Im Indoorbereich können Heimkino, Soccerhalle, Tischtennisplatten, Indoortrampolinanlage und IT-Lounge genutzt werden. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern, wobei jedes Zimmer über sein eigenes Bad mit WC verfügt. Die Bettwäsche und die Ortstaxe sind im Preis schon enthalten. Handtücher bringt jeder selbst mit. Außerdem erhaltet ihr freien Eintritt in die Wasserwelt Amadé, das Erlebnisbad in Wagrain.Die Anreise am Freitag kann individuell gestaltet werden, der Check-in findet jedoch erst nach 16.00 Uhr statt. Freitag und Samstag wird im Anschluss an das reichhaltige Abendessen wie gewohnt unser „Schlager-Taxi“ für einen gemütlichen Ausklang sorgen.Die Kosten für zwei Übernachtungen inklusive Vollpension (Säfte bei den Mahlzeiten inklusive) und siebenbürgisch-sächsischen Snacks wie Fettbrot oder Zacusca sind gestaffelt: bis zwei Jahre frei, zwei bis fünf Jahre 80 (SJD-Mitglied) bzw. 90 Euro (kein Mitglied), sechs bis 14 Jahre 95 bzw. 105 Euro, 15 bis 21 Jahre 105 bzw. 115 Euro, ab 22 Jahre 115 bzw. 130 Euro. In den Preisen ist kein Skipass enthalten!Für die Anmeldung ist Folgendes dringend zu beachten: Bitte nur Anmeldungen von Einzelpersonen bzw. Paaren oder Familien. Keine Gruppenanmeldungen! Bei Anmeldung bitte Name, Alter, SJD-Mitgliedschaft und eine Kontaktmöglichkeit angeben. Die Anmeldung erfolgt bei Julia Konnerth, E-Mail: sjd-skifreizeit[ät]gmx.de. Nach erfolgter Bestätigung der Anmeldung ist der Teilnehmerbeitrag auf folgendes Konto zu entrichten: Verband der Siebenbürger Sachsen – SJD, IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse München-Starnberg, Verwendungszweck: Skiwochenende 2018 + Name.Die Anmeldung ist verbindlich. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 180 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden nach zeitlichem Eingang der E-Mail berücksichtigt. Bei einer Absage nach dem 31. Januar 2018 fällt eine Stornogebühr von 60 % an. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und drücken die Daumen für viel Schnee!

Eure SJD