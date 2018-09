Tanzgruppe Nürnberg in der Fränkischen Schweiz

Neben dem alljährlich stattfindenden Freizeitwochenende setzte es sich die Tanzgruppe zum Ziel, in diesem Jahr eine zusätzliche Gruppenaktivität zu organisieren. Hierbei war es uns wichtig, dass wir gemeinsam in der näheren Umgebung einen ereignisreichen Tag verbringen, bei dem der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen darf. Unsere Entscheidung fiel auf Pottenstein in der Fränkischen Schweiz.

Die Tanzgruppe Nürnberg nach der Mittagspause in der Altstadt Pottensteins. Foto: Helmut Bartel

So trafen wir, eine Gruppe von 27 Personen, bestehend aus Tanzgruppenmitgliedern, deren Partnern und Kindern, uns am Morgen des 8. Juli am Parkplatz Schöngrundsee. Von dort aus begaben wir uns zur Teufelshöhle, wo wir an einer Führung teilnahmen, um mehr über den Aufbau dieser Tropfsteinhöhle zu erfahren sowie Hintergrundinformationen zur Entstehung zu erhalten. Sie ist die größte Höhle in der Fränkischen Schweiz und aufgrund ihres reichen Besitzes an Tropfsteinschmuck mit stattlichen Stalagmiten bzw. Stalaktiten gilt sie insbesondere als eine der schönsten Schauhöhlen in Deutschland. Nach der 45-minütigen Führung machten wir uns wieder auf den Rückweg zum Ausgangspunkt Schöngrundsee. Dieses künstlich angelegte Gewässer bildete auch gleichzeitig unsere zweite Station, an der wir Tretboot fuhren und das Imbissangebot nutzen konnten. Umrahmt von der mächtigen Felsenkulisse des Tales lud die idyllische Lage des Sees zum längeren Verweilen ein. Am Kiosk ergab sie die Möglichkeit, unseren kleinen Hunger und Durst mit einem herrlichen Blick auf den See zu stillen. Daraufhin visierten wir die Sommerrodelbahn, eine der schönsten und größten Rodelanlagen Bayerns, an, deren Erweiterung zum „Erlebnisfelsen Pottenstein“ zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht vollendet war. Dadurch blieb es uns verwehrt, u.a. den schon von weitem sichtbaren, imposanten „Skywalk“, ein 130m langer Aussichtssteg, sowie den „Hexenbesen“, eine Fahrattraktion mit hängenden Gondeln, zu testen. Dennoch bereiteten uns die rasanten Fahrten mit dem altbewährten „Frankenbob“ und „Frankenrodel“ jede Menge Spaß.Nun war es an der Zeit, eine Mittagspause einzulegen. Daher steuerten wir den Gasthof „Goldene Krone“ an, der am Fuße der Burg Pottenstein mitten in der Altstadt liegt. An den zufriedenen Gesichtern unserer Mitglieder konnte man beim Verlassen des Wirtshauses erkennen, dass es uns sehr schmeckte. Danach wanderten wir gestärkt zu den beiden Aussichtsplattformen „Hohe Warte“, von wo aus die älteste erhaltene Burg der Fränkischen Schweiz, Pottenstein, und die Täler klar zu erkennen waren, sowie zur „Himmelsleiter“, eine im Jahr 2004 erbaute, aus 150 Stufen bestehende, 37m hohe Wendeltreppe mit phänomenalem Blick über die Fränkische Schweiz. Mithilfe einer installierten Panoramabeschilderung war es uns möglich, jeweils zu deuten, was wir vom Turm aus am Horizont erkennen konnten, sogar Nürnberg mit seinem Fernmeldeturm war von dort aus sichtbar.Alle vorgenommenen Ziele erreicht, machten wir uns wieder auf den Weg zum Ausgangspunkt, der auch gleichzeitig unseren Endpunkt des Tagesausfluges bildete. Abschließend ließen wir den Abend am Kiosk bei einer kleinen Stärkung gemeinsam ausklingen. Insgesamt blicken wir, trotz den mit dem Ausflug verbundenen Anstrengungen (wir wanderten eine Strecke von rund 15 km) gerne auf diesen Tag zurück und freuen uns schon auf die gemeinsamen Aktivitäten, die uns das Jahr 2019 als Tanzgruppe bringt!

Annekatrin Streifert