Wenn aus Leidenschaft zur siebenbürgisch-sächsischen Tradition Liebe fürs Leben wird

Mit einer Überraschung für das junge Brautpaar bereicherten die Jugendtanzgruppen aus Heidenheim und Biberach, viele davon in Kirchentracht, die kirchliche Trauung von Andrea (geborene Wenrich) und Patrick Dengel am 22. Juli. Im Anschluss standen 40 Trachtenträger Spalier und spannten mit Bögen einen blumengeschmückten Weg für das junge Brautpaar vor der Kirche. Bei schönem Wetter gaben beide Tanzgruppen ihr Bestes. Auf dem Vorplatz der Kirche tanzten die Tanzgruppen in Tracht einen Tanz und einen Gemeinschaftstanz. Mit einem traditionellen Festumzug von der Kirche zum Festsaal begleiteten die beiden Tanzgruppen das junge Brautpaar entlang der Straße. Für einen Moment war es „fast“ wie in einer Gemeinde in Siebenbürgen. Die Nachbarn schauten neugierig aus dem Fenster, als der Festzug vorbeizog.

Das Hochzeitspaar: die Jugendtanzgruppen Heidenheim und Biberach stehen Spalier. Foto: Hans-Martin Bensch

Andrea und Patrick haben schon im Alter von vier und sechs Jahren in den Kindertanzgruppen Biberach und Heidenheim mitgetanzt. Auch wenn die beiden sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht kannten, entwickelten sie ihre Leidenschaft zum Tanzen und entdeckten unabhängig voneinander das Interesse an Tradition. Hierbei lernten sie unsere Kultur kennen und mit der Unterstützung ihrer Familien fanden sie so den Zugang zu etwas Neuem. In beiden Familien hörten sie die sächsische Mundart und sahen oft die Tracht, repräsentiert von den Eltern oder Großeltern, sei es aus Erzählungen, in Fotoalben oder auch bei Tanzveranstaltungen der Kreisgruppen. Nun waren sie plötzlich selbst dabei, standen im Mittelpunkt, durften selbst gestalten und in der Jugendleitung mitwirken. Das erkannten Andrea und Patrick für sich und entwickelten sehr früh die Leidenschaft zur Tradition, die sie mit Überzeugung bis heute repräsentieren. Beide sind in den jeweiligen Jugendtanzgruppen Heidenheim und Biberach ein zentraler und aktiver Baustein. Es entstanden Freundschaften bei gemeinsamen Ausflügen, auf Skifreizeiten, dem Volkstanzwettbewerb, auf Bällen oder bei den Heimattagen in Dinkelsbühl. Für sie war und ist das Tanzen in der Tanzgruppe sowie das Repräsentieren der Tracht ein wichtiger Teil ihres Lebens, der niemals zu kurz kommt. Aus dem Freundeskreis der beiden Jugendtanzgruppen entwickelte sich so IHRE LIEBE fürs Leben. Im Jahr 2013 führten die Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturtage in Heidenheim Andrea und Patrick zusammen.

Günther Dengel