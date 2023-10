Kreisverband Nürnberg: Trachtenträger beim Erntedankfestzug in Fürth dabei

Der Erntedankfestzug ist der Höhepunkt der alljährlichen Michaeliskirchweih, der „Königin der fränkischen Kirchweihen“. Der Festzug hat seinen Ursprung im Jahr 1817, in dem es nach andauernden Missernten endlich wieder eine reiche Ernte gab. Freude und Dankbarkeit drückt dieses Fest aus – ein traditionsreicher Brauch bis zum heutigen Tag. Mit 80 Gruppen zog der Festzug am Sonntag, den 1. Oktober, durch die jubelnde Menschenmenge von mehr als 100000 Personen, welche die Straßen von Fürth säumten.

Michaeliskirchweih in Fürth: Gruppenbild der siebenbürgischen Festzugsteilnehmer. Foto: privat

Bereits seit über 40 Jahren sind die Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg Teil dieses Festzuges. So auch heuer. Dem Aufruf der Kulturreferentin des Kreisverbandes Nürnberg, Gerlinde Zakel, zur Teilnahme am Festzug folgten ca. 100 Trachtenträger. Zudem organisierte Günther Zakel, Mitglied der Blaskapelle Nürnberg, wieder eine Musikkapelle aus befreundeten Blaskapellen. Die Trachtenträger in siebenbürgischer Tracht trafen aus allen Richtungen ein, begrüßten sich freudig und wurden herzlich willkommen geheißen von den Organisatoren. Mit einem traditionellen Aufwärmtrunk und herzlichen Umarmungen stimmte man sich ein. Zudem gab es auch gleich ein Ständchen von der Blaskapelle. Die Aufstellung unter der Startnummer 76 erfolgte in der Herrnstraße von 10.00 bis 12.00 Uhr. Zu bewundern waren weitere bunte Gruppen mit geschmückten Erntedankwägen, Musikkapellen, Trachtengruppen u.a. Die Aufstellung und Einteilung der vielen siebenbürgischen Trachtenträger wurde zügig organisiert.Bei strahlendem Sonnenschein setzte sich der Festzug ab 12.00 Uhr in Bewegung. So auch unsere stolze Siebenbürger-Sachsen-Gruppe. Voran die Schildträger – danke an die Brüder Feinweber mit Gattinnen –, gefolgt von der Vorstandsgruppe. Danach unsere Kleinen, die gekonnt im Takt marschierten. Und die Allerkleinsten, die in drei Bollerwägen gezogen von den Eltern und Großeltern ein herrliches Bild abgaben. Ein weiteres Highlight waren die Trachtenträger der Siebenbürgischen Tanzgruppe Nürnberg mit ihren neuen Tanzbögen, die sie gekonnt in Tanzeinlagen zeigten. Gut platziert mitten in der Gruppe folgte nun die Blaskapelle, die somit allen Trachtenträgern nach vorne und nach hinten den Takt vorgab. Welch ein Hingucker waren die Jugendlichen der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Nürnberg, die direkt hinter der Blaskapelle ihre Aufstellung fanden. Mit den edlen Kirchenpelzen und sogar einer Bortenträgerin und den leuchtenden Festtrachten gaben sie ein herrlich buntes Bild ab. Weitere treue Trachtenträger und Trachtenträgerinnen reihten sich ein. Somit konnte eine große Vielfalt an Trachten aus unserer siebenbürgischen Trachtenlandschaft gezeigt werden.Was für ein herrliches Bild bot sich dem Ehrenpublikum, zum Beispiel Bürgermeister Thomas Jung und weiteren Ehrengästen an der Rathaustribüne. Viel Applaus bekamen die Siebenbürger Sachsen bis zum Schluss. Die Live-Übertragung und Aufzeichnung des Erntedankfestzuges durch den Bayerischen Rundfunk macht es möglich, uns in der ARD-Mediathek ( https://www.ardmediathek.de/ ) immer wieder zu sehen.An der Uferstraße, Stadthalle endete der Festzug. Nach Aufstellung zum obligatorischen Gruppenfoto gab es ein gemütliches Ausklingen bei guten Gesprächen, Getränken und Schmankerln. Deftiges und guter Tropfen wurde von Gabriel Zimmermann vorbereitet. Herzlichen Dank. Kuchen, Striezel und Hefezopf und weitere Erfrischungen wurden von Gerlinde Zakel, Alice Cao Gottschling und Günther Zakel organisiert und angeboten. Sogar Hanklich, vom 10-jährigen Jubiläum der Nachbarschaft Roßtal gespendet, konnte zum Schluss genossen werden.Bis in den späten Nachmittag verweilten einzelne Musiker und Trachtenträger und nur langsam verabschiedeten sich die Teilnehmer mit einem herzlichen Dankeschön an die Organisatoren, jedoch mit der Zusage, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen ganz besonderen Tag. Danke für die Unterstützung, die ich von allen Seiten erfahren habe. Danke an die Lillachtaler Musikanten, Blaskapelle Nürnberg, Freunde der Blaskapelle Nürnberg, Siebenbürgische Tanzgruppe Nürnberg, Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg, Trachtengruppe Alzen, Vorstandsmitglieder, mein kleines Orgateam Günther Zakel und Alice Cao Gottschling und natürlich an alle Trachtenträger, die dabei waren und die Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg hervorragend präsentiert haben und den Erntedankfestzug zum Fest gemacht haben.

Gerlinde Zakel

Auffrischungskur für den Kronentanz

Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg tritt bei Erntedankfestzug in Fürth auf

Beim Erntedankfestzug der Fürther Michaelis-Kirchweih präsentierte die Tanzgruppe Nürnberg ihre neuen Kronentanzbögen. Foto: Thomas Hinz

Fast 30 Jahre ist es her, seitdem die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg den Kronentanz, einen der wenigen Tänze aus dem eigenen Repertoire, bei dem nicht nur tänzerisches Können gefragt ist, sondern auch zusätzliche Tanz-Utensilien zum Einsatz kommen, nicht mehr aufgeführt hat. Im Rahmen des Volkstanzwettbewerbs im Jahr 1996 kamen die hierfür erforderlichen bunt verzierten Kranzbögen zu ihrem letzten Einsatz – ein Einsatz, der nicht zuletzt neben der guten Ausführung der Tanzfiguren auch wegen des wunderschönen Erscheinungsbildes prompt mit dem 3. Platz belohnt wurde.In der Nachbetrachtung sind die Gründe, warum dieser schöne Tanz seitdem nicht mehr aufgeführt wurde und quasi in der Mottenkiste gelandet ist, nicht mehr wirklich rekonstruierbar, sondern basieren nur noch auf theoretischen Annahmen. Ungeachtet dessen drohte jedoch nun die Gefahr, dass er komplett aus dem tänzerischen Repertoire verschwindet, fand doch im Laufe der vielen Jahre auch bei der Tanzgruppe Nürnberg ein durchaus ordentlicher Personalwechsel statt – von den damaligen Akteuren sind keine Handvoll mehr aktiv. Zudem musste mit Erschrecken festgestellt werden, dass die Jahre auch an den Kranzbögen nicht spurlos vorbeigegangen sind. Ein weiterer Einsatz in dem bestehenden Zustand war nicht wirklich möglich. All das sowie der Wunsch, den Kronentanz nicht gänzlich aus dem eigenen Repertoire verschwinden zu lassen, bewog die Tanzgruppe, sich sowohl der „materiellen“ als auch tänzerischen Auffrischung des Tanzes im Rahmen eines gruppeninternen zweitägigen Workshops zu widmen. Mit viel Einfallsreichtum und handwerklichem Geschick wurden unter Zuhilfenahme unterschiedlichster Materialien die Kranzbögen restauriert und mit symbolträchtigen blau-roten Bändern verziert, sodass sie am Ende in neuem Glanz erstrahlten.Auch die Tanzmusik wurde einer Auffrischungskur unterzogen. Stand sie bislang lediglich auf Musikkassette zur Verfügung, so wurde sie nun, dank der Expertise von Birgit und Farouk Touki auf diesem Gebiet, neu digitalisiert und somit für den Einsatz mittels neuer Medien fit gemacht.Der zweite Teil des Workshops wurde dem tänzerischen Aspekt gewidmet. Beim Einstudieren der Figuren und deren Reihenfolge bewegte man sich als Tanzgruppe wieder im gewohnten Metier. Mit Begeisterung und guter Laune wurde auch dieser Teil des Vorhabens umgesetzt, sodass der vorgesehene erste Einsatz der neuen Kranzbögen im Rahmen der „Tage der deutschen Kulturvielfalt der Stadt Nürnberg“ problemlos stattfinden konnte. Beim gemeinsamen Aufmarsch sowie der Tanzvorführung durfte das Erreichte präsentiert werden. Die Freude über die positive Resonanz sowohl bei den teilnehmenden Gruppen als auch bei den geladenen Gästen und Besuchern war riesig. Ebenso konnten beim alljährlichen Erntedankfestzug der Fürther Michaelis-Kirchweih die bunten Tanzbögen bewundert werden. Im Zusammenspiel mit den herrlichen siebenbürgischen Trachten stellten sie einen absoluten Blickfang dar, der immer wieder mit lautem und anhaltendem Beifall der Zuschauer am Straßenrand honoriert wurde.All das bestärkt die Tanzgruppe in der Annahme, dass aktives Einbringen jedes Einzelnen in die Gemeinschaft diese erfolgreicher macht und die Umsetzung der gesetzten Ziele wesentlich erleichtert. Diese Gemeinschaft wird in der Tanzgruppe Nürnberg aktiv gelebt und steht Interessierten, die ebenfalls Teil davon werden möchten, jederzeit offen gegenüber. Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.tanzgruppe-nuernberg.de oder in den sozialen Medien (Facebook & Instagram) über das Profil „tanzgruppe.nuernberg“. Hier kann auch ein eigens vom Workshop erstelltes Reel eingesehen werden, in dem die einzelnen Schritte der Vorgehensweise bei der Restaurierung der Kranzbögen kompakt zusammengefasst wurden. Allen aktiven Teilnehmern am Workshop sei herzlich gedankt. Dank gebührt auch dem Haus der Heimat Nürnberg, das die Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt und den Workshop darüber hinaus im Rahmen einer Projektförderung unterstützt hat.

Der Tanzgruppenvorstand