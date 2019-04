11. April 2019 Druckansicht

Fußballturnier in Dinkelsbühl 2019

Die traditionelle „Siebenbürgische Fußballmeisterschaft“ des Heimattages findet am Samstag, dem 8. Juni, auf der Anlage des TSV Dinkelsbühl statt. Da das Turnier unter dem Banner der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) steht, animieren wir wieder Jugendmannschaften im Alter von 10 bis 16 Jahre, in Dinkelsbühl mitzumachen.

Die Anzahl der Mannschaften wird auf maximal 20 Teams begrenzt. Anmeldungen erfolgen schriftlich bis zum 29. Mai bei Mark Penkert, E-Mail: mark.penkert [ät] yahoo.de.



Der frühest mögliche Anmeldetermin beginnt mit Veröffentlichung dieses Aufrufs. Mannschaften, die sich bereits vor Veröffentlichung dieses Artikels gemeldet haben, müssen sich erneut bei der obenstehenden E-Mail-Adresse anmelden! Neben dem Mannschaftsnamen sind Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse des Betreuers anzugeben. Ebenfalls bis zu diesem Datum ist das Startgeld in Höhe von 160 Euro auf folgendes Konto zu überweisen: Siebenbürger Sachsen (SJD), IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, BIC: BYLADEM1KMS (Kreissparkasse München-Starnberg).



Der genaue Ablauf des Turniertages wird den Teilnehmern rechtzeitig nach Anmeldeschluss mitgeteilt. Das Startgeld für das Fußballturnier in Höhe von 160 Euro wird ausschließlich für Pokale, Sachpreise und Abzeichen verwendet. Mit den Abzeichen (pro Mannschaft elf Stück) können die Veranstaltungen des Heimattages besucht werden. Tobias Krempels

Schlagwörter: Heimattag 2019, Fußball, SJD, Turnier

