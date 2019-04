Einladung zum Hallenvolleyballturnier in Dinkelsbühl

Ein erfreuliche Nachricht für alle Volleyball-Begeisterte: Anlässlich des Heimattages 2019 lädt die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) wieder zum Hallenvolleyballturnier ein. Das Turnier findet am Pfingstsamstag, dem 8. Juni, in der Dreifach-Turnhalle des TSV Dinkelsbühl statt.