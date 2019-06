Gelungener Frühlingsball der Jugendtanzgruppe Biberach

Der Frühlingsball der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe (JTG) Biberach fand am 11. Mai statt. Zahlreiche Gäste füllten die Halle in Biberach in Vorfreude auf die alljährliche Tanzunterhaltung.

Jugendtanzgruppe Biberach in voller Erwartung auf die Gäste des Frühlingsballs. Foto: Holger Auner

Die Jugendtanzgruppe Biberach hatte alles auf Vordermann gebracht und setzte sich in der Bar und in der Küche dafür ein, dass der Ball wieder ein großer Erfolg wird. Während die ersten Besucher schon auf der Tanzfläche tanzten, bereiteten sich die Kindertanzgruppen Biberach auf ihren großen Auftritt vor. Da die größeren Kinder schon bei einigen Bällen der Jugendtanzgruppe fleißig und motiviert unter die Arme gegriffen hatten, wurden sie von dieser mit T-Shirts überrascht. Die „JTG-Kids“, wie auf den Trikots zu lesen war, freuten sich sehr, von der Jugend aufgenommen zu werden. Zusätzlich boten die Kinder anlässlich des Muttertags am Sonntag rote Rosen an.Mit der Band „Schlager-Taxi“ kam bald beste Stimmung auf. Leckeres Essen wie gefülltes Kraut, Ciorbă de perișoare oder Pfannkuchen, zubereitet vom Catering „B30 Imbiss“ Stefan Wieland, sorgte dafür, dass Erinnerungen an die Heimat aufkamen.Die zwei Kindertanzgruppen Biberach unter der Leitung von Astrid und Anna-Lena Göddert boten dem Publikum eine tolle Show und bekamen viel Applaus. Die Jüngste unter ihnen, gerade mal zwei Jahre alt, war sehr aufmerksam bei der Sache.Es folgte der Auftritt der Jugendtanzgruppe München, unserer Gasttanzgruppe, unter der Leitung von Martina Schorsten und Monika Thiess. Als Symbol der Verbundenheit zeigten die Münchner und Biberacher Jugendtanzgruppe anschließend einen gemeinsamen Tanz. Einen weiteren Höhepunkt boten Sigrid Heusel und Alain Blessig, baden-württembergische Vizelandesmeister im Standardtanz S-Klasse, die das Tanzseminar der SJD am Vormittag geleitet hatten. Sie führten einen Slowfox und einen Tango vor, die alle im Saal begeisterten. Besonders toll fanden vor allem die Kinder das Kleid der Tänzerin, das während des Tanzes die Farbe wechselte.Es war, wie nicht anders zu erwarten, ein voller Erfolg, eine tolle Nacht! Vielen Dank an alle Helfer, vor allem an die Jugendtanzgruppe Biberach, die für das Gelingen dieses Frühlingballes alles in Bewegung setzte.

Celine Kovacs