Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Vom Frauenball zum Dirndlball:

Wie in der „Zukunftswerkstatt“ der Siebenbürger Nachbarschaft Traun Mitte November besprochen, sollte auch der Frauenball bzw. Zeckerball modernisiert bzw. evaluiert werden, um ein breiteres (auch nichtsiebenbürgisches) Publikum anzusprechen. Der Name wurde daher von Frauenball in Dirndlball geändert und er wurde mit neu gestalteten Einladungen und Plakaten besonders stark beworben.

Da ist Schwung drin! Die Siebenbürger Jugend Traun tanzt den „Krüz König“. Foto: Carina Hofmann

Unserem Zeckerball wurde sogar die wöchentliche Volkskulturkolumne der Oberösterreichischen Nachrichten gewidmet! (Die Kolumne erscheint jeden Montag, Verfasser Klaus Huber hat sich schon öfters mit den Siebenbürger Sachsen und unserem Brauchtum befasst, sind wir doch als Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich auch Mitglied im Forum Volkskultur). Die zweite große Neuerung gab es bei der Musik: Wegen Kritik an der Tanzmusik ab 20.00 Uhr wurde auf Musik auf Bestellung umgestellt – jeder Gast konnte sich aus den einigen hundert Musiktiteln seine Favoriten auswählen. Die Vorbereitungen im katholischen Pfarrheim in Traun-Oedt tätigte wie immer die „Alte Jugend“ schon am Freitagabend: Tische stellen, dekorieren, Bar einrichten, Tombola aufbauen, Getränke einkühlen.Am Samstag, den 27. Jänner, um 18.00 Uhr eröffneten „Die Lustigen Adjuvanten“ den 17. Trauner Zeckerball. Die jungen und weniger jungen „Dirndln“ marschierten dann mit ihren Jausenkörben ein – in Siebenbürgertracht oder im Dirndl. Nachbarmutter Irene Kastner freute sich über die rund 160 Gäste, die den liebevoll geschmückten Saal füllten. Darunter befanden sich mit Vizebürgermeisterin Sabine Burger, Vizebürgermeister Peter Aichmayr, den Stadträten Günter Geisberger, Dominik Ortmann und Mag. Johann Böhm und zahlreichen Gemeinderäten sowie Pfarrer i.R. Mag. Georg Zimmermann auch sehr viele Ehrengäste.Nun wurde wieder gemeinsam gegessen – alle verspeisten, was die gut gefüllten Körbe hergaben. Um 20.00 Uhr beendeten die Adjuvanten ihren Teil mit dem „Böhmischen Traum“ und tosendem Applaus. In die entstandene Pause fiel der Auftritt der „Alten Jugend“, die den „Bumerang“ und den „Windmüller aus Gladenbach“ zeigte. Nun begann das Hauptabendprogramm, Tanzmusik mit dem Duo „Zippo“. Obwohl schon seit einigen Jahren bewährt, war im letzten Jahr Kritik laut geworden – den einen war die Musik zu laut und zu modern, den anderen zu altmodisch. Bei diesem 17. Zeckerball konnten alle Gäste direkt das Programm bestimmen und füllten eifrig die vorbereiteten Zettel mit ihren Musikwünschen aus. Die Band arbeitete die Wunschliste brav der Reihe nach ab und siehe da, alle waren begeistert! Somit steht jetzt schon fest, dass dies beim 18. Zeckerball genauso gehandhabt wird.Um 22.00 Uhr erfolgte der Auftritt der Siebenbürger Jugend (Leitung Obfrau Jaqueline Dobrauz): Sie bot die „Russenpolka“ und den „Neppendörfer dar, beide Tänze tänzerisch bzw. konditionstechnisch anspruchsvoll. Nach dieser heftig beklatschten Einlage gab es für die Ballgäste einen Publikumstanz. Tanzleiterin Carina Hofmann erklärte ihn und zeigte ihn mithilfe der Jugend kurz vor. Nun holten sich die Mitglieder der Jugend und der „Alten Jugend“ jeder einen Gast aus dem Publikum und es wurde gemeinsam der „Marschierbairisch“ getanzt: ein Standard-Grundtanz jeder hiesigen Volkstanzgruppe, eher einfach. Aber für passionierte Nichttänzer, was soll ich sagen, es war teilweise ein Durcheinander, teilweise sehr gut und insgesamt sehr lustig. Wie in den Vorjahren gab es wieder eine Tombola. Der Abend endete mit dem gemeinsamen Singen des Liedes „Wahre Freundschaft“. Danach tranken die letzten Gäste und die noch anwesenden Helfer ein Gläschen vor dem Heimweg.

Irene Kastner