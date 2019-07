17. Juli 2019 Druckansicht

Jugendtanzgruppe Biberach beim Kronenfest in Heilbronn

Am 16. Juni fand das Kronenfest der Kreisgruppe Heilbronn statt. Die Jugendtanzgruppe Biberach wurde eingeladen, das Fest gemeinsam mit anderen Tanzgruppen zu gestalten. Mit dem Kronenfest lebt immer wieder ein kleines Stückchen Heimat auf. Diese Tradition führen die Jugendlichen mit Stolz und Begeisterung weiter. So werden auch heute noch die alten Bräuche gepflegt und in Erinnerung gehalten. Die Kreisgruppe Heilbronn veranstaltete das Kronenfest auf der Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn.

Gleich nach der Ankunft machten sich die Biberacher Kreisgruppenmitglieder, die einen Tagesausflug organisiert hatten, begeistert auf den Weg, um die Gärten und Attraktionen auf der BUGA zu betrachten. Wir begaben uns währenddessen hinter die Bühne, wo wir uns für unseren Auftritt vorbereiteten. Dort trafen wir sowohl unsere Gastgeber, die uns herzlich empfingen, als auch weitere Tanzgruppenmitglieder.



Pünktlich um 13.00 Uhr waren alle Trachtenträger bereit. Das Fest konnte beginnen! Unser Trachtenumzug und der anschließende Aufmarsch wurden vom Karpaten-Orchester begleitet. Dann folgte der Höhepunkt des Kronenfestes. Ein mutiger junger Mann der JTG Heilbronn kletterte den Baumstamm hoch und erreichte unter vielen Jubelrufen die „Krone“. Nach einer kurzen Verschnaufpause wurden sowohl alle Tanzgruppen als auch das gesamte Publikum begrüßt, denn jeder einzelne sorgt dafür, dass dieser Brauch weitergeführt wird. Für die Kleinen regnete es dann Süßigkeiten aus der Krone. Jugendtanzgruppe Biberach zu Gast auf der BUGA in Heilbronn. Foto: Oskar Pitters



„Schlager-Taxi“ sorgte am Abend mit einem Open-Air-Konzert für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Abschluss für den Tag in Heilbronn.



Schlagwörter: Jugendtanzgruppe, Biberach, Kronenfest, Heilbronn, Bundesgartenschau

