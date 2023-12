29. Dezember 2023

30-jährige Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Biberach

In einem festlichen Rahmen feierte die Kreisgruppe Biberach am 18. November ihr 30-jähriges Jubiläum in der Festhalle Warthausen. Gegen 15.00 Uhr stimmte der Posaunenchor festliche Klänge an, die das Jubiläum musikalisch einläuteten. Durch das Programm führten die Moderatoren Emely Binder und Christoph Ludwig, beide Mitglieder der Jugendtanzgruppe Biberach, die mit Witz und Begeisterung die Gäste durch den Nachmittag begleiteten. Bei Kaffee und Kuchen, der durch engagierte freiwillige Helfer gebacken und angeboten wurde, konnten die in überwältigender Zahl erschienenen Gäste ein gemütliches Fest genießen. Zwischen frischem Kaffee und süßen Leckereien wurden erste Erinnerungen an vergangene Jahre ausgetauscht und die Vorfreude auf das festliche Programm geweckt.

Tanzgruppen beim 30-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe Biberach. Foto: Alfred Gödderth Eine besondere kulturelle Note brachte eine Gruppe von neun Kindern ein, die unter der Leitung von Hedwig und Bettina Gödderth Gedichte vortrugen, darunter auch eines in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Diese poetische Darbietung spiegelte die Vielfalt und den Reichtum der siebenbürgisch-sächsischen Traditionen wider.



Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Mathias Henrich richtete der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, ein Grußwort an die versammelten Gäste. Einen Höhepunkt des Programms stellten die beeindruckenden Tanzaufführungen der kleinen und großen Kindertanzgruppe Biberach dar. Anschließend hielten der Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Biberach, Karl Fleischer, sowie der stellvertretende Oberbürgermeister Biberachs, Hans Beck, eine emotionale Rede und richteten herzliche Glückwünsche aus.



Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt der Jugendtanzgruppe Biberach, die zwei Wochen zuvor beim 29. Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) den ersten Platz erreicht hatte und beim Jubiläum mit ihrem Siegertanz „Rüssschlaufe“ das Publikum begeisterte. Hiermit übermitteln wir auch auf diesem Wege einen herzlichen Glückwunsch an alle Tanzgruppenteilnehmer, Helfer und Mitwirkenden. Die Tanzgruppen stehen unter der Leitung von Astrid Göddert, Carina Pitters und Anna-Lena Göddert.



Anschließend übermittelte auch Melanie Pauli, Stellvertretende Bundesjugendleiterin der SJD, herzliche Glückwünsche an die Kreisgruppe Biberach und betonte die Bedeutung von Gemeinschaft und Tradition.



Darauffolgend präsentierte Mathias Henrich stolz die Geschichte der Kreisgruppe Biberach anhand von Fotos und erinnerte an die zahlreichen Veranstaltungen der vergangenen 30 Jahre. In seine Darstellung waren auch alle Gruppen eingebunden und lobend erwähnt. Die Tanzgruppen mit ihren besonderen Leistungen, der Stickkreis und die wundervollen Stickereien, die Theatergruppe mit der jahrzehntelangen Tradition, die bis in das Jahr 1990 zurückgeht, der Posaunenchor, der die Kreisgruppenfestlichkeiten musikalisch begleitet, sowie die Teilnehmer der Kaffeekränzchen. Alle Gruppen tragen im Besonderen dazu bei, die Gemeinschaft und die Tradition zu stärken und weiterzuleben.



Die mitreißenden Tanzauftritte der eingeladenen Tanzgruppen aus Böblingen und Landshut unterstrichen die Festlichkeit der Veranstaltung. Im Anschluss wurde der offizielle Teil des Jubiläums durch Ehrungen der außerordentlichen Leistungen langjähriger Helfer und Mitglieder abgerundet. Schließlich ließ man die Veranstaltung mit einem berührenden gemeinsamen Singen der siebenbürgischen Hymne und der deutschen Nationalhymne in Begleitung des festlichen Klangs des Posaunenchors gebührend ausklingen.



Im Anschluss an das Jubiläum wurde nahtlos in den traditionellen Kathreinenball übergeleitet. Die musikalische Unterhaltung der bekannten „Highlife"-Band sorgte für ausgelassene Stimmung, die die Gäste über den gesamten Abend begleitete. Bis weit nach Mitternacht wurde ausgelassen getanzt, gelacht, gesungen und gefeiert. So wurde die Jubiläumsfeier mit anschließendem Kathreinenball zu einem unvergesslichen Ereignis voller Tradition, Gemeinschaft und Freude. Oliver Orend

