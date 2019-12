Die Bundesjugendleitung der SJD stellt sich vor

Aller Anfang braucht Zeit. Dies war auch für uns, den neu gewählten Vorstand der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Fall. So mussten wir uns zunächst einigen Aufgaben stellen, bevor wir wirklich bereit waren, uns, die neue Bundesjugendleitung, ordentlich zu präsentieren. Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns hier einmal vorzustellen. Alle, die am 26. Oktober beim Jungsachsentag der SJD in ein Amt gewählt wurden, sind hier mit einem Steckbrief vertreten. Neben ihren Angaben zu Alter, Amt bzw. Tätigkeitsbereich, Wurzeln in Siebenbürgen und Wohnort beantworten sie die Frage: „Warum ich dabei bin?“.

(26), BundesjugendleiterNiemesch, Hermannstadt„Viele unserer Jugendlichen, mich eingeschlossen, sind nicht mehr in Siebenbürgen geboren. Deshalb sehe ich uns als Knackpunktgeneration, die unsere Kultur und Gemeinschaft über die Grenzen Siebenbürgens hinweg aufrechterhalten will. Unsere Aufgabe ist es, unsere Tradition mit dem digitalen Zeitalter zu verknüpfen und für die kommenden Generationen zu wahren, wozu ich als Bundesjugendleiter aktiv beitragen werde.“(22), Stellvertretende BundesjugendleiterinGroßschenk, Hamruden, Darmstadt„Kulturelles und ehrenamtliches Engagement ist nichts, was nicht bezahlt wird. Es ist etwas, dass nicht bezahlt werden kann.“(23), Stellvertretende BundesjugendleiteriFogarasch, Hamruden, Stuttgart„Als eine der jüngeren Generation, die schon nicht mehr in Siebenbürgen geboren ist, wünsche ich mir umso mehr, dass wir diese für mich einzigartige, wunderbare und herzliche Gemeinschaft und Kultur weiterhin stärken und aufrecht erhalten können. Hier in Deutschland, Rumänien, Österreich, Kanada und der USA. Weil wir das Glück haben, dass Heimat für uns an vielen Orten sein darf. Und weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist.“(33), Stellvertretender BundesjugendleiterGirelsau, Althegnenberg„Ich denke, dass ich als Bindeglied zwischen Jung und Alt gut vermitteln kann. Außerdem würde ich gerne auch in anderen Bereichen als dem Sportreferat mitwirken und unterstützen.“(20), Stellvertretende BundesjugendleiterinHamruden, Kleinschelken, Crailsheim„Mir liegt es am Herzen, siebenbürgische Jugendarbeit zu stärken und Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in Rumänien auszubauen. Ich freue mich auf eine Amtsperiode mit vielen tollen Ideen, Projekten und Veranstaltungen.“(20), SchriftführerinGroßau, Freudental„Tradition, Gemeinschaft und Zusammenhalt – das sind die Worte, die mir einfallen, wenn ich an Siebenbürgen denke! Ich engagiere mich ehrenamtlich, um die Traditionen zu bewahren, die Gemeinschaft weiter zu tragen und um den Zusammenhalt weiter zu stärken.“, KassenwartinHammersdorf„Damit man die Werte, das Kulturgut und die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen weiter pflegt, fördert und den Jugendlichen ein Vorbild ist, damit diese den Weg weitergehen können.“(17), KulturreferatAgnetheln, Großscheuern, Ingolstadt„Ich selbst wurde nicht in Rumänien geboren und habe daher nur wenig bis gar nichts von den kulturellen Einflüssen im Alltag unserer Vorfahren mitbekommen. Daher möchte ich mich auf den Weg machen, diese besser kennen zu lernen und in diesem Zusammenhang andere Jugendliche, die ebenso hier geboren und aufgewachsen sind, hierfür zu begeistern. Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Wurzeln nicht verloren gehen.“(22), IT-ReferatWaldhütten, Mediasch, Wuppertal(18), BeisitzerHammersdorf, Schwaikheim„Ich habe mich für dieses Amt aufstellen lassen, um die Traditionen und Bräuche unserer Vorfahren auch an die folgenden Generationen weiterzugeben. Siebenbürger Sachsen waren schon immer eine starke Gemeinschaft, bei der sich jeder auf jeden verlassen konnte, und dies soll auch in Zukunft so bleiben.“(31), SportreferatScharosch, Meschendorf, Darmstadt„Persönlich, aber auch für jeden anderen, sehe ich den Sport als eine Möglichkeit, den Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen bzw. diesen auszubauen. Auch wenn man häufig durch eine größere Distanz voneinander getrennt ist, wird ein Zusammenhalt hergestellt, der diese Distanz überbrückt. Die Vorfreude auf Wiedersehen steigt von Jahr zu Jahr.“(19), FöderationsjugendlagerHamruden, Malmkrog, Darmstadt„Die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, Jung und Alt, ist mir wichtig und ich leiste gern meinen Beitrag dazu. Entfernung sollte dabei kein Hindernis sein.“(29), HOG-ReferentinHolzmengen, Mühltal„Der Erhalt unserer Traditionen und unserer Heimat ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, unser kulturelles Erbe in die Zukunft zu tragen und das Gefühl der Heimatverbundenheit an künftige Generationen weiterzugeben.“(19), KinderreferatMarpod, Agne­theln, Darmstadt„Da ich der Meinung bin, dass ich gut mit Kindern umgehen kann, möchte ich versuchen, die Kultur und die Traditionen der Siebenbürger Sachsen an die nächste Generation weiterzugeben. Außerdem möchte ich gerne zur Erhaltung eben dieser Kultur beitragen und mich dafür engagieren.“(24), ZeltplatzreferatHamruden, Kronstadt„Für mich ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl! Genau deswegen engagiere ich mich in der SJD.“(22), Presse-/ Social-Media-ReferatHamruden, Malmkrog, Darmstadt„Die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen liegt mir sehr am Herzen. Da sie in meinem Umfeld auch sehr präsent ist, ist es quasi eine Herzensangelegenheit, die Gemeinschaft zu unterstützen, der man so viele tolle Momente und Freunde zu verdanken hat.“(18), MitgliederverwaltungHamruden, Großschenk, Darmstadt„Da ich schon auf vielen Veranstaltungen als Helfer aktiv dabei war, möchte ich jetzt ganz offiziell meinen Beitrag für die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland leisten und so die Kultur und Traditionen weiterführen.“(22), Marketing-ReferatSchäßburg, Landshut„Ich habe mich für dieses Amt aufstellen lassen, um die Traditionen unserer Vorfahren an die nächste Generation weiterzugeben.“(28), Stellvertretender KassenwartMergeln, Zendersch, Nordheim„Schon als kleiner Junge wurde mir die Kultur und Tradition der Siebenbürger Sachsen durch die Erziehung meiner Eltern beigebracht. Dies würde ich gerne weitergeben und dadurch engagiere ich mich im Vorstand der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland.“(18), DJO-Referat (Deutsche Jugend in Europa)Hamruden, Kleinschelken, Nürnberg„Mir liegt die siebenbürgische Kultur und Traditionen am Herzen. Sie sind es wert, aufrechterhalten und weitergegeben zu werden, sodass auch künftige Generationen diese erleben können.“Zur Bundesjugendleitung (BJL) gehören weiterhin die Landesjugendleiter/innen mit Stellvertreter/innen, die durch ihr Amt in den Landesjugendleitungen der SJD ebenso Teil des Bundesvorstandes sind. Baden-Württemberg ist vertreten durchals Landesjugendleiter mitundals seine Stellvertreter/innen. Bayern ist mit der Landesjugendleiterinvertreten, zusammen mit ihren Stellvertretern/innenundist Teil der BJL als Stellvertretender Landesjugendreferent aus Nordrhein-Westfalen. Aus Rheinland-Pfalz und Saarland sindals Landesjugendleiterin undals ihr Stellvertreter in der BJL vertreten.