Ski, Snow & Schlager: SJD-Skifreizeit in Saalbach

Glitzernder Schnee, präparierte Pisten, strahlender Sonnenschein über den Bergen, frisch gewachste Bretter und du willst nur eins: rauf auf die Piste? Dann streich dir das Datum der SJD-Skifreizeit rot im Kalender an: 13.-15. März 2020.

Weil es uns letztes Jahr so gut gefallen hat, geht es wieder in das bekannte Skigebiet Saalbach-Hinterglemm: Jugendpension Müllauerhof, Vorderglemm 357, 5753 Saalbach ( www.jugendpension.at ). Verschiedene Skipisten erreichst du in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Bus. Der Bustransfer zu den Skipisten ist im Preis inbegriffen. Skipisten für Anfänger und ein Babylift befinden sich nur wenige Gehminuten entfernt. Weitere Infos: https://www.saalbach.com/de/winter/skigebiet/pistenplan . Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern (jeweils mit eigenem Bad mit WC). Die Bettwäsche und die Ortstaxe sind im Preis enthalten.Die Anreise am Freitag kannst du individuell gestalten, die Zimmer können ab 16.00 Uhr bezogen werden. Abendessen gibt es an beiden Abenden ab 19.00 Uhr. Verspätete Anreisen können leider nicht berücksichtigt werden. Nach dem Abendessen am Freitag und Samstag wird die Band „Schlager-Taxi“ für Stimmung sorgen!Bitte beachte, dass du nur während der Zeit des Abendessens Getränke beim Wirt kaufen kannst. Bitte bei Bedarf eigene Getränke mitbringen.Die Kosten für zwei Übernachtungen inklusive Halbpension (Säfte bei den Mahlzeiten sind inklusive) und siebenbürgisch-sächsischen Snacks wie Fettbrot oder Zacusca betragen: bis 6 Jahre kostenfrei; 6-11 Jahre: 90 Euro für SJD-Mitglieder, 105 Euro für Nicht-Mitglieder; 11-15 Jahre: 100 Euro für SJD-Mitglieder, 120 Euro für Nicht-Mitglieder; 16 Jahre und älter: 120 Euro für SJD-Mitglieder, 150 Euro für Nicht-Mitglieder.Bitte dringend beachten:• Bitte nur Anmeldungen von Einzelpersonen bzw. Paaren oder Familien, keine Gruppenanmeldungen!• Bei Anmeldung bitte Name, Alter, SJD-Mitgliedschaft, Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.) und eine Kontaktmöglichkeit angeben.• Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an sjd-skifreizeit[ät]gmx.de.• Nach erfolgter Bestätigung der Anmeldung ist der Teilnehmerbeitrag innerhalb von sieben Tagen auf folgendes Konto zu entrichten: Verband der Siebenbürger Sachsen ‒ SJD, IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse München-Starnberg, Verwendungszweck: Skiwochenende 2020 + Name.Vorher getätigte Anmeldungen können wir nicht berücksichtigen.Die Teilnehmeranzahl ist auf 110 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden nach zeitlichem Eingang der E-Mail berücksichtigt. Sollte der Betrag nicht nach sieben Tagen bei uns eingegangen sein, behalten wir uns das Recht vor, deinen Platz weiterzugeben. Bei einer Absage innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn fallen Stornogebühren von 80 % an. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und drücken die Daumen für gaaaaanz viel Schnee!

Eure SJD