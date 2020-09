23. September 2020

35. Nachtreffen am Hochkönig vom 2.-4. Oktober 2020 abgesagt

Aufgrund der schwierigen Bedingungen in diesem Jahr durch Corona und der zurzeit wieder steigenden Infektionszahlen ist Vorsicht geboten. Daher müssen wir schweren Herzens heuer auch unser 35. Nachtreffen in den urigen Selbstversorgerhütten der Mitterbergalm am Hochkönig vom 2.-4. Oktober 2020 sicherheitshalber absagen.

Eine starke, generationsübergreifende Gemeinschaft: 70 Jahre Skimode beim 70. Skilager zu Ostern 2019 an der Mitterbergalm. Foto: Ruhtraut Ziegler Wir bitten um Verständnis und hoffen auf ein Wiedersehen zu Ostern (vom 2.-10. April) 2021 beim 71. Siebenbürgischen Jugendskilager am Hochkönig/Mitterbergalm in Salzburg-Österreich. Kontakt und Infos bei der Lagerleitung: Kerstin Simon, Josefweg 13a, A-8043 Graz, +43-(0)664-1344320, E-Mail: lagerleitung [ät] hkg-skilager.de, Webseite: www.hkg-jugendskilager.de

