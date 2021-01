SJD-Rewind 2020

2020 ist zu Ende und was für ein Jahr das war. Die Skifreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Saalbach-Hinterglemm konnte noch wie gewohnt in Präsenz zwischen Schneegestöber und abendlichem Beisammensein stattfinden. Doch bereits kurze Zeit später hat uns das böse Ding mit „C“ bei vielen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So mussten wir viele Veranstaltungen vollkommen oder zumindest in ihrer gewohnten Form entfallen lassen. Trotzdem sind wir nicht auf der faulen Haut gelegen und haben unsere Vorstandsarbeit an die neuen Bedingungen angepasst. Weil die Dinge nicht wie gewohnt laufen konnten, haben wir uns viele Gedanken gemacht und sind auf neue Möglichkeiten gekommen.

Die vierte Sitzung der Bundesjugendleitung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) im Jahr 2020 fand vom 4. bis 5. Dezember online statt (diese Zeitung berichtete). Bildschirmfoto: Marc-Alexander Krafft

Das hieß für uns erstmal unsere Vorstandsmitglieder auf die neue Arbeitsweise zurechttrimmen. Über das Jahr verteilt haben wir uns sehr viel mit unserer Weiterbildung beschäftigt. So gab es beispielsweise die SJD-Werkzeugschmiede, eine Weiterbildung zur besseren Vorstandsarbeit und Projektmanagement. Im gleichen Atemzug haben wir uns auch an die Aufbereitung des SJD-Archivs in Form eines Aufrufs für Videomaterial der vergangenen Volkstanzwettbewerbe an alle Mitglieder gemacht und waren sehr froh darüber, so viele Einsendungen erhalten zu haben. Ihr dürft uns auch gerne weiterhin Material zukommen lassen. Auch unsere Sitzungen fanden nach neuem Konzept in einer Online-Gruppenkonferenz statt, die unproblematisch und gut strukturiert abliefen und uns so in unserer Arbeit nicht beeinträchtigten. So viel zu den Geschehnissen hinter den Kulissen.Auch die Angebote für unsere Mitglieder durften nicht zu kurz kommen. Das erste größere Ereignis 2020 war für uns der Heimattag. So haben wir ihn in ein Online-Format umgewandelt, um alle gemeinsam von zu Hause aus feiern zu können. Es folgten weitere digitale Angebote, wie das FIFA-Turnier der SJD-Bayern und NRW, bei dem unsere Fußballbegeisterten sich diesmal zwar weniger athletisch, aber dennoch in einem kompetitiven Rahmen miteinander messen konnten. All diese Online-Angebote waren Neuland für uns und wenn auch vielleicht nicht perfekt in der Umsetzung, haben wir doch durch den Rückhalt und das Feedback von euch gemerkt, dass sie ihr Ziel erreicht haben, uns alle etwas näher zusammen zu bringen. Auch die Ersatzveranstaltung des diesjährigen Volkstanzwettbewerbs in Form eines Live-Broadcasts unseres Podcast-Teams wurde dazu genutzt, das Jahr Revue passieren zu lassen und uns bei euch allen zu bedanken.Eure Meinungen, nicht nur zu unseren Veranstaltungen, sondern auch zu eurer Lage und wie ihr mit der aktuellen Situation umgeht, ist für uns immer sehr wichtig. Deshalb haben wir euch in einer Online-Umfrage aufgerufen, uns an euren Erfahrungen und Eindrücken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie teilhaben zu lassen.Das Jahresende hatte es auch nochmal in sich und wir haben euch den neuen SJD-Szenetreff vorgestellt: unser offizieller Disord-Server, auf dem ihr einfach abhängen, quatschen und Spiele spielen oder auch gerne über alles Mögliche diskutieren könnt. Zudem ist auch der SJD-Fragen-Freitag neu dazugekommen, um einfach mal zu sehen, wie fit ihr so seid in Fragen rund um Siebenbürgen und unseren Verein. Aber auch im neuen Jahr stehen wieder ein paar Neuerungen an, also bleibt gespannt.Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Danke, dass ihr unsere Arbeit überhaupt möglich macht und uns helft, unsere Wurzeln zu bewahren, selbst in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020.

Marc-Alexander Krafft

