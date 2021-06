10. Juni 2021

SJD lädt zum FIFA-Turnier 2021 ein

Ob nun in Präsenz oder digital, du hast einfach mal wieder Lust, anderen Leuten beim Kicken zu beweisen, dass du es einfach drauf hast? Dann melde dich jetzt an für das FIFA-Turnier der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Dieses Mal wird bundesweit die Konsole zum Schmoren gebracht. Gespielt wird FIFA 21 auf der Playstation 4 oder ihrem Nachfolgermodell.





Los geht’s am 12. Juni um 10.00 Uhr bis zum Finale mit Open End. Melde dich einfach per Mail an bei rainer.kloos[ät]sjd-bayern.de und sichere dir deinen Turnierplatz. Die Teilnahmegebühr für Nicht-SJD-Mitglieder beträgt 5 Euro. Wenn du SJD-Mitglied bist, kannst du sogar völlig kostenlos teilnehmen. Melde dich jetzt bis zum 6. Juni an. Wir freuen uns auf dich! Wie auch im letzten Jahr erwarten dich tolle Sachpreise und spannende Partien. Du möchtest dich wie ein Profi zu fühlen? Dann bist du bei uns genau richtig. Dieses Jahr wird ein erfahrenes Moderatoren- und Technik-Team die Leitung der Spiele übernehmen, sodass jedes Spiel auch für die Zuschauer noch realitätsgetreuer wird.Los geht’s amum 10.00 Uhr bis zum Finale mit Open End. Melde dich einfach per Mail an bei rainer.kloos[ät]sjd-bayern.de und sichere dir deinen Turnierplatz. Die Teilnahmegebühr für Nicht-SJD-Mitglieder beträgt 5 Euro. Wenn du SJD-Mitglied bist, kannst du sogar völlig kostenlos teilnehmen. Melde dich jetzt bis zum 6. Juni an. Wir freuen uns auf dich! Deine SJD

Schlagwörter: SJD, Fußball, Turnier

