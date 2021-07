7. Juli 2021

Spannendes FIFA-Turnier der SJD

Das digitale Runde muss ins digitale Eckige. Unter dieser Prämisse fand am 12. Juni das nun schon zweite offizielle FIFA-Turnier der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Dieses Jahr erweiterte sich jedoch der Umfang der Ausrichter und neben den bereits etablierten Ausrichtern, SJD-Bayern und SJD-NRW, schloss sich auch die SJD-Bund dem Turnier an.

Live-Stream-Aufnahme, von links nach rechts: Rainer Kloos, Markus Jakobi, Marc-Alexander Krafft. Bildquelle: Manuel Krafft Nach der Gruppenphase konnten sich die Kontrahenten Jan Dengel und Tobias Penkert durchschlagen und sich im Finale um den ersten Platz messen. Nach zwei aufregenden Partien kam es schließlich zur Entscheidung und Tobias Penkert konnte den Sieg ergattern und sich den Titel FIFA-Champion der SJD sichern sowie sich über ein Trikot seiner Wahl im Wert von 90 Euro freuen. Der zweite Platz und somit der Preis in Form eines offiziellen Unifo-LGE-Spielball ging damit an Jan Dengel. Ebenso auf das Siegertreppchen schaffte es Manuel Engel und konnte sich einen 100% Sox-Gutschein „hier tust du dich an“ im Wert von 20 Euro sichern.



Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für ihre tolle Performance und ihre Geduld mit unseren spontanen Planungsschwierigkeiten. Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch unseren treuen Zuschauern, die im Live-Chat für ordentlich Stimmung gesorgt haben. Wir sehen euch hoffentlich alle beim nächsten Turnier wieder. Um 10.30 Uhr hieß es Anstoß vor den heimischen Unterhaltungsmaschinen und der virtuelle Ball begann zu rollen. Die insgesamt zehn Teilnehmenden traten zunächst in zwei separaten Gruppenphasen gegeneinander an und kämpften um den Einzug ins Viertelfinale. Das Kommentatorentrio Markus Jakobi (Sportreferent der SJD-Bund), Rainer Kloos (stellvertretender Landesjugendleiter der SJD-Bayern) und Marc-Alexander Krafft (Pressereferent der SJD-Bund) begleitete die Teilnehmenden und die Zuschauer durch ausgewählte Partien und lieferte Einschätzung und Expertenmeinungen an der Taktiktafel zum allgemeinen Sportgeschehen. Hinter der Kamera übernahm Manuel Krafft (IT-Referent der SJD-Bund) die Regie und sorgte für einen professionellen Ablauf des Live-Streams.Nach der Gruppenphase konnten sich die Kontrahenten Jan Dengel und Tobias Penkert durchschlagen und sich im Finale um den ersten Platz messen. Nach zwei aufregenden Partien kam es schließlich zur Entscheidung und Tobias Penkert konnte den Sieg ergattern und sich den Titel FIFA-Champion der SJD sichern sowie sich über ein Trikot seiner Wahl im Wert von 90 Euro freuen. Der zweite Platz und somit der Preis in Form eines offiziellen Unifo-LGE-Spielball ging damit an Jan Dengel. Ebenso auf das Siegertreppchen schaffte es Manuel Engel und konnte sich einen 100% Sox-Gutschein „hier tust du dich an“ im Wert von 20 Euro sichern.Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für ihre tolle Performance und ihre Geduld mit unseren spontanen Planungsschwierigkeiten. Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch unseren treuen Zuschauern, die im Live-Chat für ordentlich Stimmung gesorgt haben. Wir sehen euch hoffentlich alle beim nächsten Turnier wieder. Marc-Alexander Krafft

Schlagwörter: SJD, Fußball, Turnier, FIFA, Bayern, NRW

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.