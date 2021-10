18. Oktober 2021

Stickseminar der SJD Bayern

Tischdecken, Trachtensäckchen, Hemden und vieles mehr. All diese Unikate wurden und werden oftmals noch von Hand hergestellt. Eine Tradition, die jedoch langsam auszusterben droht. Um das zu verhindern, veranstaltete die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), am 25. September ein Stickseminar in Augsburg. Mit der Unterstützung des Handarbeitskreises der Kreisgruppe Augsburg wurde den jungen Siebenbürger Sachsen die Möglichkeit geboten, das Sticken zu erlernen.

Gruppenbild beim Stickseminar der SJD Bayern in Augsburg. Foto: Veronika Schorsten An einem Trachtenhemd arbeitet eine Frau mehrere Monate, um es fertig zu stellen. Ein Trachtensäckchen geht den Geübten schneller von der Hand, dafür benötigt man laut Frau Kellner, Mitglied des Handarbeitskreises der Kreisgruppe Augsburg, rund 30 Stunden.



Alle Trachtensäckchen am Ende des Stickseminars der SJD Bayern. All diese Informationen wurden dem interessierten Nachwuchs im Stickseminar erzählt. Im Laufe des Tages arbeiteten alle Teilnehmer an ihrem eigenen kleinen Projekt: der Herstellung eines Trachtensäckchens. Mit Stolz präsentierten die einzelnen Teilnehmenden am Ende des Tages, wie weit sie gekommen sind. Das Ziel der meisten Jugendlichen ist dasselbe: Spätestens beim Heimattag 2022 in Dinkelsbühl möchten sie ihr selbst besticktes Säckchen beim alljährlichen Trachtenumzug präsentieren. Denn Tradition muss geliebt und gelebt werden!



Ein großes Dankeschön möchten wir auf diesem Weg nochmals an den Handarbeitskreis der Kreisgruppe Augsburg aussprechen. Ohne Sie könnte die traditionelle Handwerkskunst der Siebenbürger Sachsen nicht fortgeführt werden. Vielen Dank für Ihre Zeit, Geduld und die spannenden Geschichten!



Die Veranstaltung wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert, wofür wir uns herzlich bedanken.

