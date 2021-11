6. November 2021

Unbeschwertes Wiedersehen bei prächtigem Herbstwetter: 35. Nachtreffen des Jugendskilagers am Hochkönig

Bereits am Anreisetag Freitag, dem 1. Oktober 2021, zeigte sich das traumhafte Wanderwetter für das lang ersehnte Wiedersehen in den urigen Hütten der Mitterbergalm in Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. Die beginnende Herbstfärbung der Wälder und der stahlblaue Himmel waren nicht nur Vorboten zu Beginn eines unvergesslich schönen Wochenendes, sondern hielten über das ganze Wochenende an.

Nachtreffen des Jugendskilagers am Hochkönig: Gruppenfoto auf dem Gipfelkreuz Hochkeil, 1783 m. Foto: Birgit Maderl Eine fröhliche Runde, bestehend aus 30 Personen und Hund Lois, füllte die Hütte voll aus. Sie kamen zum Teil aus Österreich und zum Großteil aus Deutschland, am weitestem waren Teilnehmer aus Drabenderhöhe angereist, und das diesmal für nur drei Tage und zwei Nächte! Aber die lange Anreise hat sich voll ausgezahlt, meinten alle einstimmig bei der Verabschiedung nach einem traumhaften gemeinsamen Wochenende. Auf geht‘s zur Wanderung bei unseren Hütten der Mitterbergalm. Foto: Birgit Maderl Herrliche Wanderungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden wurden täglich in unterschiedlichen Gruppen unternommen und für jeden war etwas dabei. Der Höhenweg unter den Mandelwänden des Hochkönigmassivs oder über die Windraucheggalm bis zur Mitterfeldalm auf 1690 m, der Hochkeil, unser Haus- bzw. Skiberg auf 1738 m und der damit verbundenen erfolgreichen Suche nach dem magischen Spiegelsee (Foto) bis hin zur Krönung, der Hochkönigbesteigung von Hintertal aus über die Teufelslöcher zum Matrashaus auf 2941m mit Übernachtung im Winterraum und zurück zur Mitterbergalm gaben zusammen ein außerordentlich breites Spektrum an wunderschönen Wandermöglichkeiten. An den Abenden tauschte man sich rege aus, es gab ja viel zu erzählen bei dem ersten Treffen nach so langer Zeit, und es wurde gespielt, gesungen, getanzt und wie immer auch selbst gekocht. Die 3G-Regelung wurde strikt eingehalten und dank Axel Poschner gab es eigens designte Handdesinfektionsständer im Hochkönig-Skilagerlook mit dem Konterfei des Skilagergründers Helmut Volkmer. Gipfelglück beim Matrashaus auf 2 942m, das bereits im Wintermodus nur noch den Winterraum zur Übernachtung bot, v.l.n.r unsere drei tapfersten Wanderer Andreas v. Hochmeister, Eva Rastel und Christian v. Hochmeister (Foto: C.v.H.). Wir freuen uns bereits jetzt schon auf das 71. Skilager zu Ostern – nach zweimaliger ungewollter Pause - in der Zeit von Karfreitag, den 15. April, bis 23. April 2022. Bitte merkt euch den Termin vor. Alle Infos und Anmeldung unter Eine fröhliche Runde, bestehend aus 30 Personen und Hund Lois, füllte die Hütte voll aus. Sie kamen zum Teil aus Österreich und zum Großteil aus Deutschland, am weitestem waren Teilnehmer aus Drabenderhöhe angereist, und das diesmal für nur drei Tage und zwei Nächte! Aber die lange Anreise hat sich voll ausgezahlt, meinten alle einstimmig bei der Verabschiedung nach einem traumhaften gemeinsamen Wochenende.Herrliche Wanderungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden wurden täglich in unterschiedlichen Gruppen unternommen und für jeden war etwas dabei. Der Höhenweg unter den Mandelwänden des Hochkönigmassivs oder über die Windraucheggalm bis zur Mitterfeldalm auf 1690 m, der Hochkeil, unser Haus- bzw. Skiberg auf 1738 m und der damit verbundenen erfolgreichen Suche nach dem magischen Spiegelsee (Foto) bis hin zur Krönung, der Hochkönigbesteigung von Hintertal aus über die Teufelslöcher zum Matrashaus auf 2941m mit Übernachtung im Winterraum und zurück zur Mitterbergalm gaben zusammen ein außerordentlich breites Spektrum an wunderschönen Wandermöglichkeiten. An den Abenden tauschte man sich rege aus, es gab ja viel zu erzählen bei dem ersten Treffen nach so langer Zeit, und es wurde gespielt, gesungen, getanzt und wie immer auch selbst gekocht. Die 3G-Regelung wurde strikt eingehalten und dank Axel Poschner gab es eigens designte Handdesinfektionsständer im Hochkönig-Skilagerlook mit dem Konterfei des Skilagergründers Helmut Volkmer.Wir freuen uns bereits jetzt schon auf das 71. Skilager zu Ostern – nach zweimaliger ungewollter Pause - in der Zeit von Karfreitag, den 15. April, bis 23. April 2022. Bitte merkt euch den Termin vor. Alle Infos und Anmeldung unter www.hkg-jugendskilager.de Birgit Maderl Gipfel – Panoramafoto Hochkönig. Foto: Andreas v. Hochmeister

Sonnenaufgang am Hochkönig – beim Abstieg zur Mittenfeldalm. Foto: Eva Rastel



Schlagwörter: Jugendskilager, Hochkönig, Wandern, Bergsteigen

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.