Aufruf der SJD: Tanzgruppenleiter aufgepasst!

Ihr, die Tanzgruppen, leistet großartige Jugendarbeit für die Siebenbürger Sachsen. Ihr seid eine der ersten Anlaufstellen für Jugendliche und Kinder, die auf den Spuren ihrer siebenbürgisch-sächsischen Wurzeln sind und unsere Gemeinschaft suchen! Daher ist eine gute Kommunikation zwischen euch und der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) wichtig.

Aufmarsch der Tanzgruppen bei der SJD-Jubiläumsfeier 2021 in Heidenheim. Foto: Manuel Kraff

Wir planen am Wochenende vomin Dinkelsbühl einen Tanzgruppenleiter-Austausch. An diesem Wochenende wollen wir unsere Zusammenarbeit stärken und mit euch gemeinsam einen Kurs für die Zukunft finden. Aber auch der Austausch unter euch Tanzgruppen soll nicht zu kurz kommen! Haben wir euer Interesse geweckt? Dann schaut fleißig in euer E-Mail-Postfach. Weitere Informationen folgen über den Tanzgruppen-Mailverteiler. Du bist noch nicht eingetragen oder bist dir nicht sicher, ob die richtige Mail-Adresse hinterlegt ist? Melde dich unter: j.wagner.sjd[ät]gmail.com. Wir freuen uns auf euch.

Eure SJD