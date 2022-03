SJD-Vorbereitungsseminar und Frühlingsball in Rüsselsheim

Liebe Tanzgruppen und Tanzbegeisterte, dieses Jahr ist es uns wieder möglich, das Vorbereitungsseminar zu organisieren, mit Euch neue Tänze zu erlernen und am Abend zusammen auf dem Frühlingsball der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) zu tanzen und zu feiern.

Die Teilnehmer des SJD-Vorbereitungsseminars 2018 in Aktion (die SbZ Online berichtete). Foto: Bettina Mai

Was müsst Ihr für das Vorbereitungsseminar wissen?Es ist nur für Tanzgruppen und bereitet diese auf das gemeinsame Tanzen am Heimattag in Dinkelsbühl vor. Pro Tanzgruppe können sich bis zu vier Mitglieder anmelden. Dieses Jahr wird das Vorbereitungsseminar nur eintägig stattfinden, somit werden unsererseits auch keine Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Das Vorbereitungsseminar findet am 2. April um 10 Uhr im Hotel-Events Adlerpalast UG, Frankfurter Straße 6, in Rüsselsheim am Main statt. Du bist Tanzgruppenleiter und hast noch keine Einladung Seminar bekommen? Dann schreib bitte eine Mail an j.wagner.sjd [ät] gmail.com.Was müsst Ihr für den Ball wissen?Beim Ball ist jeder herzlich willkommen, dieser findet direkt im Anschluss an das Vorbereitungsseminar in derselben Halle statt (Einlass ca. 18 Uhr). Musikalisch freuen wir uns auf Akustik 3, die uns durch den Abend begleiten wird.Beide Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuell-gültigen hessischen Corona-Regelungen statt, das bedeutet 2G+.

Julia Wagner, Kulturreferentin der SJD