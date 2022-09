13. September 2022

Der Berg ruft: 36. Nachtreffen des Siebenbürgischen Jugendskilagers am Hochkönig/Salzburg

Einladung zum 36. Nachtreffen am Hochkönig vom 30. September bis 3. Oktober 2022 in die urigen Selbstversorgerhütten der Mitterbergalm in Mühlbach am Hochkönig auf 1.400 m, um gemeinsam ein paar unbeschwerte Stunden und Tage zu verbringen mit Wanderungen in der herrlichen Umgebung, zum Spiegelsee oder auf den Gipfel des Hochkönigs, mit gemeinsamem Kochen, Lachen, Spieleabenden oder Tanzen.

Spiegelsee am Hochkeil, 2021. Foto: Birgit Maderl Seit 1986 treffen wir uns jährlich auch im Herbst – jeweils um den 3. Oktober (deutscher Feiertag).



Wir freuen uns, euch auch heuer wieder auf der Mitterbergalm zu sehen, und freuen uns sehr auch auf „neue“ Jugendliche, die das Skilager noch nicht kennen. Dieses Wochenende eignet sich gut, um hineinzuschnuppern. Anmeldung bitte unter Seit 1986 treffen wir uns jährlich auch im Herbst – jeweils um den 3. Oktober (deutscher Feiertag).Wir freuen uns, euch auch heuer wieder auf der Mitterbergalm zu sehen, und freuen uns sehr auch auf „neue“ Jugendliche, die das Skilager noch nicht kennen. Dieses Wochenende eignet sich gut, um hineinzuschnuppern. Anmeldung bitte unter www.hkg-skilager.de Birgit Maderl



Schlagwörter: Jugendskilager, Hochkönig, Wandern, Bergsteigen

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.