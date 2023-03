Aufruf zum Heimattag: Unser Nachwuchs präsentiert sich

Am Pfingstsamstag, dem 27. Mai 2023, um 14.00 Uhr im Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl heißt es endlich wieder: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen.

Gruppenfoto vom Nachwuchsprogramm des Heimattages 2022 in Dinkelsbühl (diese Zeitung berichtete). Foto: Markus Stenner

Und Ihr seid gefragt! Ihr seid Kinder und Jugendliche, die Lust haben unsere Zuschauer mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz und Gedichten zu unterhalten? Dann seid Ihr hier genau richtig! Ihr könnt ein Instrument spielen, singen oder als Band auftreten. Auch Tänze, Witze und Gedichte sind herzlich willkommen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob alleine oder in einer Gruppe, wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch!Diese Veranstaltung wird von Jessica Pelger, der Kinderreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), gemeinsam mit Natalie Bertleff, der ehemaligen Kinderreferentin und nun stellvertretenden Bundesjugendleiterin der SJD, organisiert.Meldet euch bitte für das Nachwuchsprogramm bis zumauf unserer Webseite, über folgenden Link oder den abgebildeten QR-Code an. Link: sjd-siebenbuerger.de/nachwuchsprogramm/ Bei weiteren Fragen könnt ihr euch bei Jessica Pelger per E-Mail: Kinderreferat [ät] sjd-siebenbuerger.de, oder per Telefon: (0176) 61328896, melden.