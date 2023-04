29. April 2023

Heimattag 2023: Modellraketen bauen und starten

Raketenstart in 3, 2, 1 und los geht’s! Wolltest du schon immer mal eine eigene Rakete bauen und in den Himmel schicken, mit Rauch, Flammen, Feuerstrahl und allem, was dazugehört?

27. Mai, von 10.00-13.00 Uhr in der Jugendherberge, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbühl. Nach dem erfolgreichen Start und Flug der Rakete behältst du sie als Erinnerung. Die Carl-Wolff-Gesellschaft und das Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum freuen sich auf euch. Dann mach mit am Samstag, demvon 10.00-13.00 Uhr in der Jugendherberge, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbühl. Nach dem erfolgreichen Start und Flug der Rakete behältst du sie als Erinnerung. Die Carl-Wolff-Gesellschaft und das Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum freuen sich auf euch.

