Lachen verbindet

Frisch auf dem Markt ist das Büchlein „Isibert und das Lachkonzert“ von Johanna Schneider, die wieder nicht nur die Geschichte geschrieben, sondern auch die Illustrationen angefertigt hat.

Zwerg Isibert studiert mit den Wald-, Wiesen- und Zweisteinzwergen ein Lied ein, das sie den Grünspechten als Überraschung vorsingen, nachdem deren Junge geschlüpft sind. Die Vorführung gerät so lustig, dass es im Wald „zirpt und trillert und gluckst und schallt“ und Vater Grünspecht abschließend bemerkt: „Wenn man zusammen lachen kann, fängt man den Tag erst richtig an!“. Die kleine Geschichte mit vielen Reimen ist zum Vor- und Selbstlesen gleichermaßen geeignet und die bunten Bilder mit Johanna Schneiders charakteristischem Strich laden große und kleine Künstler dazu ein, selbst den Pinsel in die Hand zu nehmen.Johanna Schneider, geboren 1963 in Mediasch, kam 1972 mit Eltern und Geschwistern nach Deutschland, ist staatlich anerkannte Erzieherin, Diplom-Kunsttherapeutin und seit 1991 freischaffend künstlerisch tätig. Sie lebt in Weil am Rhein, gibt Malkurse für Kinder und Erwachsene und ist als Dozentin an verschiedenen Volkshochschulen tätig. Mit dem Schreiben begann sie, als ihre Söhne (geboren 1992 und 1994) zur Welt kamen, und hat inzwischen über 50 Bilder- und Kinderbücher sowie Kalender herausgebracht. Mehr Infos im Netz auf: johanna-artwork.de

dr