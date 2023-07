Jugendtanzgruppe Heilbronn: Heimattag und Sommernachtsball

Bepackt mit Zelt, Matratze und Schlafsack machten wir uns am Freitag des Pfingstwochenendes auf den Weg zum Zeltplatz in Dinkelsbühl. Ob Fußball, Festzelt oder Trachtenausstellungen in der historischen Altstadt, nahmen wir einige Programmpunkte des 73. Heimattages mit.

Die Trachtenträger der Jugendtanzgruppe Heilbronn beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl. Foto: Hans-Jürgen Gaber

Unsere Trachten präsentierten wir gemeinsam mit der Kreisgruppe Heilbronn sowie mit der Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn beim Trachtenumzug am Pfingstsonntag. Wir zeigten ein buntes Trachtenbild, das sich aus Trachten der Hermannstädter Gegend, dem Unterwald und dem Burzenland zusammensetzte. Ein paar unserer Tänzer marschierten bei der HOG Mergeln als Hochzeitsgesellschaft für das Brautpaar Birgit Schneider und Reiner Adam, die beide langjährige Mitglieder bei uns waren und sich in der Tanzleitung engagierten. Auch an der Volkstanzveranstaltung der SJD nahmen wir teil. Mit neun Paaren zeigten wir den zahlreichen Zuschauern vor der Schranne und auch am Schweinemarkt die „Mühlenpolka“. Besondere Freude bereiteten uns die Gemeinschaftstänze, die wir mit vielen anderen Tanzgruppen nach dem großen Aufmarsch vorführen durften. Wir haben den diesjährigen Heimattag bei strahlend schönem Wetter genossen und freuen uns auf das nächste Jahr!Einige Wochen später fand unser Sommernachtsball in Nordhausen statt. Farbenfroh gekleidet, passend zum Motto „Hawaii“, durften wir zahlreiche Besucher begrüßen. Bei sommerlichen Temperaturen waren alle an der Tiki Bar mit warmen Speisen, Kaffee und Kuchen bestens versorgt. Die „Combo“-Band sorgte für gute Laune und eine volle Tanzfläche. Wir haben den Anlass genutzt, um ein paar unserer Tänzer für ihre langjährige Mitgliedschaft zu ehren. Wir bedanken uns bei Valeria Brandl, Lisa Schmidt, Jan & Markus Feierabend sowie Lukas Köber für ihre fünfjährige Mitgliedschaft. Für zehn Jahre beglückwünschen wir Kerstin Schuller und für 15 Jahre Bianca & Petra Probsdorfer. Herzlichen Dank für eure Unterstützung! Ein großes Dankeschön sprechen wir zudem an unsere Helfer und an die Band des Abends aus.Oktoberfestball mit der „HighLife“-Band amin Massenbachhausen. Weitere Infos auf unserer Homepage jtg-heilbronn.de, auf Facebook Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn und Instagram unter @jtgheilbronn

Lara Gaber