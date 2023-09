Europas Zusammensein unterm Friedenstein: Siebenbürger Sachsen bei der 58. Europeade in Gotha

Die Europeade, das wohl größte Trachten- und Folklorefestival des Kontinents, ist ein Ereignis der Völkerverständigung und der europäischen Freundschaften. Das gemeinsame Motto „Einheit in Vielfalt“ steht für fünf Tage Tanz, Gesang und Musik der vielfältigen Kulturen und fand dieses Jahr in der Residenzstadt Gotha in Thüringen statt. Vom 12. bis 16. Juli 2023 genossen die Teilnehmenden bei bestem Sommerwetter das bunte Treiben in der Stadt und machten Gotha für wenige Tage zum Kulturzentrum Europas.

Alle unterm Friedenstein: die Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe Bayern bei der 58. Europeade in Gotha. Foto: Ingrid Mattes

Die Europeade Adjuvanten und TänzerInnen der Vereinigten Siebenbürgischen Tanzgruppe begeistern nicht nur mit der Sternpolka das internationale Publikum vor dem Friedenstein. Foto: Ingrid Mattes

Die diesjährigen Europeade Adjuvanten unter der Leitung von Peter Wagner. Foto: Ingrid Mattes

Die Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe, begleitet von den Europeade Adjuvanten, tritt am Hauptplatz in Gotha vor internationalem Publikum auf. Foto: Ingrid Mattes

Die siebenbürgischen Tanzgruppen aus Geretsried, München, Ingolstadt, Nürnberg und Herzogenaurach schlossen sich wie in den vergangenen Jahren zusammen und stellten mit über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine beachtliche Gruppe. Unter dem Namen „Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe des Landes Bayern“ waren neben den Tanzpaaren auch über zehn Musikanten aktiv. Dank der starken Musikbesetzung konnten dieses Jahr alle Auftritte und der Trachtenumzug ausschließlich mit Livemusik begangen werden – ein ganz besonderes Highlight!Die Anreise mit dem gemeinsamen Bus war dank der geringen Entfernung zum Austragungsort Gotha kurzweilig – insbesondere für alle, die die lange Fahrt zur letztjährigen Europeade nach Klaipėda in Litauen noch in Erinnerung hatten. Wir nutzten die Pausen entlang der Strecke zum Kennenlernen und für eine gemeinsame Vesper, an die wir frisch gestärkt eine erste Musik- und Tanzprobe anschlossen.Als Unterbringung diente in diesem Jahr eine Schulturnhalle im etwa 20 Kilometer vom Veranstaltungsort entfernten Friedrichroda, da Gotha mit seinen rund 45.000 Einwohnern die knapp 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Europeade nicht alle innerhalb der Stadtgrenzen unterbringen konnte. Nachdem alle Luftmatratzen aufgepumpt und die Trachten an den Kleiderstangen und an den zu Kleiderstangen umfunktionierten Sprossenwänden aufgehängt waren, ließen wir den Abend gemeinsam bei Live-Musik ausklingen. Schnell wuchs die Runde mit französischen und litauischen Teilnehmenden zusammen, die ebenfalls auf dem Schulgelände untergebracht waren. Auch deren Musiker – darunter der markante Klang eines Dudelsacks – luden zum Tanz, so dass sich das Miteinander im Schulhof zu einem Exkurs in die traditionellen Tänze der Gruppen entwickelte.Vier Auftritte standen auf unserem Programm: Am Eröffnungsabend im Volksparkstadion zeigte die Gruppe den „Uf am Rossboda“, bei den Straßenauftritten in der Altstadt Gothas präsentierten wir eine bunte Auswahl schwungvoller Volkstänze, die bei 35° Celsius dem ein oder anderen Schweißperlen auf die Stirn trieben. Auch die Trachtenparade aller 196 Teilnehmergruppen durch die Stadt war von sommerlichen Temperaturen geprägt. Das hielt unsere Musikanten nicht davon ab, während nahezu des gesamten Umzuges zur Unterhaltung der Zuschauer zu spielen.Abends wurden auf der sogenannten „Europeade bei Nacht“ auf den verschiedenen Bühnen in der Innenstadt Gothas musikalische Highlights verschiedener Nationen geboten, wobei auch Raum und Zeit für spontane Platzkonzerte in den Gässchen der Altstadt blieb. Mit der guten Festival-Stimmung im Gepäck trat unsere Tanzgruppe jeweils gegen Mitternacht die Rückfahrt nach Friedrichroda an, wo in der Sporthalle noch gerne einige Stunden weitergefeiert, getanzt und gesungen wurde. Ein Dank gilt an dieser Stelle auch unserem Busfahrer Martel, dank ihm waren wir in und um Gotha stets mobil.Für Kulturprogramm abseits der Europeade war ebenfalls gesorgt: Ein Teil der Gruppe nutzte den freien Samstag für einen Ausflug mit Stadtführung durch die Kulturstadt Weimar, während die „Daheimgebliebenen“ bei schönstem Sommerwetter das Freibad in Friedrichroda unsicher machten – Kreuzworträtselspaß, Beachvolleyball und Turmspringen inklusive. Eine abendliche Nachtwächterführung mit Laternen durch Gotha rundete das Freizeitprogramm ab, so dass für jedes Alter unserer Teilnehmenden, das zwischen 12 und 71 Jahren lag, etwas geboten war.So vergingen die Tage auf der Europeade wieder wie im Flug. Aus manch einem Gesicht blickten sehr müde Augen, als es am Sonntag hieß: Luft aus den Matratzen lassen, Taschen packen und ein letztes Mal den Bus besteigen. Zurück nahmen wir allen voran die vielen großartigen Begegnungen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern europäischer Kulturen: Gespräche mit Portugiesen, abendliche Tänze mit Letten, isländische und sardische Gesangseinlagen, ein Wiedersehen mit zahlreichen weiteren langjährigen Europeade-Fans und selbstverständlich jede Menge gemeinsamer Tanz- und Gesangmomente mit unserer Vereinigten Siebenbürgischen Tanzgruppe des Landes Bayern.An dieser Stelle richten wir unseren Dank an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachen e.V., das die Fahrt aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat, sowie ein herzliches Dankeschön an die Hauptorganisatorin, Gerlinde Zurl-Theil, an Ingrid Mattes, die die Tanzleitung inne hatte, an die Europeade-Adjuvanten unter der Leitung von Peter Wagner sowie an die Organisatorinnen und Organisatoren der einzelnen Tanzgruppen: Ohne eure tolle Vorbereitung und euer Engagement wäre eine solche Reise nicht möglich.Große Anerkennung gebührt allen, die dazu beigetragen haben, dass die Teilnahme abermals unvergesslich bleibt. Wir durften wunderbare Tage zusammen genießen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen bei der 59. Europeade im nächsten Jahr auf Sardinien!

Julia und Roland Ziegler