Tanzgruppe und Kindertanzgruppe Augsburg auf der Lechhauser Kirchweih

Anlässlich des Marktsonntages am 15. Oktober traten die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg und die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Augsburg auf der Lechhauser Kirchweih auf.

Siebenbürgische Tänzer/innen vor dem Lechhauser Maibaum. Foto: Helmut Schwarz

Nachdem die Tanzgruppe in ihren bunten Trachten einmarschiert war, präsentierte sie die Tänze „Nagelschmied“ und „Schaulustig“. Während des Ausmarsches wurden die Tänzerinnen und Tänzer laut vom begeisterten Publikum bejubelt. Nach ihnen zeigte die Kindertanzgruppe mit ebenfalls zwei Tänzen ihr Können: „Reklich Med“ und „Uf am Rossboda“. Mit tosendem Applaus wurden auch sie von den Zuschauern verabschiedet. Das Publikum war von dieser traditionellen Darbietung sehr begeistert. Der Auftritt fand auf dem Stadtplatz neben dem Maibaum statt. Dieser trägt seit dem Frühjahr auch das Täfelchen unserer Kreisgruppe. Es wurde angebracht als Zeichen unserer Mitgliedschaft in der ARGE Lechhausen. In diesem Stadtteil Augsburgs befindet sich unser Vereinsheim.

Hanna Schuster (11 Jahre)