15. September 2023

SJD lädt zum 29. Volkstanzwettbewerb und Herbstball ein

Ob die Lieblingstanzgruppe anfeuern oder einfach nur einen Tag voller Spaß, Tanz und Tracht genießen – das könnt ihr am 29. Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD). Wir laden euch herzlich ein, am 28. Oktober 2023 in Heidenheim an der Brenz beim Volkstanzwettbewerb mit den Tanzgruppen mitzufiebern.

Beginn ist ab 10.00 Uhr, der Tagesgastpreis beträgt 15 Euro. Adresse: Turn-& Festhalle Mergelstetten, Hainenbachstraße 21, in 89522 Heidenheim.



Bis zum 2. Oktober besteht die Möglichkeit, sich für das Mittagessen über unsere Website anzumelden. Der Preis als Tagesgast, inklusive Mittagessen, beträgt 30 Euro, und ist über folgenden Link möglich:



Im Anschluss an den Wettbewerb findet unser Herbstball statt. Einlass ist ab 19.00 Uhr, feiern werden wir mit der Band „Melody & Freunde“.



