20. September 2023

Erste Sitzung der neuen Bundesjugendleitung

Die neu gewählte Bundesjugendleitung (BJL) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) fand sich zu ihrer konstituierenden Sitzung vom 28. bis 30. Juli in Feuchtwangen ein. Bereits am Freitagabend wurde ein kleines Wissens-Quiz gespielt mit einem Themenbereich rund um den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., den Heimattag, die SJD, aber auch bekannte Persönlichkeiten. In Zweierteams aus jeweils einem neunen und einem alten BJL-Mitglied wurde das Wissen in einem freundschaftlichen Wettkampf getestet.

Blick durchs Fenster: Ein Teil der neuen Bundesjugendleitung bei ihrer ersten Vorstandssitzung. Foto: MK Samstagmorgen konnte Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff die erste Sitzung der neuen Bundesjugendleitung pünktlich eröffnen. Zuerst wurden ehemalige BJL-Mitglieder als Gäste zugelassen. Diese waren da, um der neuen BJL zu helfen, sich in ihre Aufgaben einzufinden. Es wurde mit dem Rückblick zum „Specktakel“, in dessen Rahmen der Jungsachsentag stattfand, gestartet (über diesen wurde Volkstanzwettbewerb (VTW) am 28. Oktober 2023 in Heidenheim laufen auf Hochtouren, außerdem wurde auch der Tanzgruppen-Austausch, der für Januar 2024 geplant ist, und auch über das Vorbereitungsseminar 2024 gesprochen. Abschließend gab es einen Ausblick auf weitere wichtige Termine in dieser Amtsperiode, wie das kommende VTW-Jubiläum 2024, das Große Sachsentreffen 2024 in Hermannstadt und das 40-jährige SJD-Jubiläum im Jahr 2026.



Die neue Bundesjugendleitung freut sich auf die kommende Amtsperiode und auf viele tolle Veranstaltungen. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne auf Instagram (@sjd_de) oder per E-Mail an kontakt[ät]sjd-siebenbuerger.de schreiben.

Rhea Klein

