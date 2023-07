Specktakel – Jungsachsentag mit Festivalcharakter

Das erste Specktakel der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) konnte am Wochenende vom 16.-18. Juni im Heiligenhof in Bad Kissingen stattfinden. In dessen Rahmen wurde der Jungsachsentag, die Mitgliederversammlung der SJD, mit Neuwahlen abgehalten. Natalie Bertleff bekleidet als erste Frau in der Geschichte der SJD nun das Amt der Bundesjugendleiterin. Ihr zur Seite stehen als Stellvertreter Manuel Krafft, Marc Alexander Krafft und Melanie Pauli.

Die neu gewählte Bundesjugendleitung zusammen mit den anwesenden Jugendvertretern der Länder, von links: Rainer Lehni (Wahlleiter), Marc-Alexander Krafft, Melanie Pauli, Natalie Bertleff, Manuel Krafft, Marlene Linz; zweite Reihe von links: Patrick Krestel, Andrea Glatz, Lisa Göddert, Jessica Pelger, Rhea Klein, Verena Konnerth-Stanila, Hanna Müller, René Buortmes, Nadine Konnerth-Stanila; dritte Reihe von links: Sandra Bruss, Leon Glatz, Valerie Bertleff, Katrin Breit, Fredericke Stamm, Patrick Brusch; es fehlen von den neu gewählten BJL-Mitgliedern: Jonas Thilo Alischer, Markus Jakobi und Bruno Eckenreite. Fotos: privat

Yoga auf der Zeltwiese unter der Anleitung von Julia Konnerth und Nadine Konnerth-Stanila

Baumstriezelmachen bei Werner Bertleff.

Langos-Backen bei Elfriede und Klaus Konnerth

Für ihr Engagement in der Amtsperiode von 2019-2023 bekamen die BJL-Mitglieder neben einer Urkunde eine Thermosflasche mit der Gravur des SJD-Wappens.

Teilnehmer des Specktakels beim ausgelassenen Feiern am Freitagabend

Freitagabends fanden sich etwa 50 Mitglieder und Fördermitglieder der SJD ein und konnten die Vibes (Schwingungen; die Redaktion) vom Zeltplatz am Heimattag wieder erleben. Nachdem alle ihre Zelte aufgestellt oder ihre Zimmer in der Jugendherberge bezogen hatten, ging es zum gemeinsamen Abendessen.Bei der anschließenden Willkommensparty auf dem Zeltplatz wurde bei Musik ausgelassen getanzt und sich gut unterhalten. Zu später Stunde packten einige Teilnehmer ihre mitgebrachten Instrumente aus und es wurden Klassiker wie „Rote Rosen“, „Polenstädtchen“ und „Braungebrannte Haut“ angestimmt.Am Samstagmorgen fand sich fast die komplette Gruppe auf der Zeltwiese ein, um unter der Anleitung von Julia Konnerth und Nadine Konnerth-Stanila eine halbe Stunde Yoga zu machen, die mit einer kurzen Morgenmeditation beendet wurde. Danach hieß es schnell wieder frisch machen, denn um 10.00 Uhr ging es mit den Workshops los.Nach der Aufteilung in Gruppen übernahmen die Referenten für die Zubereitung von Mici, das Backen von Langos und Baumstriezel sowie den Workshop zur Außenwirkung und Präsentation der SJD. Karl Deppner zeigte, wie man aus Rind- und Schweinefleisch leckere Mici macht. Dabei durften die Teilnehmer selbst das Fleisch klein schneiden, die Gewürze hinzugeben, das Hackfleisch miteinander verkneten und durch die Wurstpresse in die richtige Form bringen.Bei Werner Bertleff wurden leckere Baumstriezel gebacken, die man nach Belieben in Streusel, Haselnüssen oder Zimt-Zucker wälzen konnte. Ebenso lecker ging es bei Elfriede und Klaus Konnerth mit frischen Langos weiter. Hier haben die Teilnehmer selbst ihren Langos geformt, einige haben sich diesen mit Käse gefüllt, für andere gab es das klassische Topping, bestehend aus Schmand und Käse.Ein sehr wichtiger Workshop war „SJD – What‘s next“, geleitet von Fabian Kloos und Manuel Krafft. Es ging darum herauszufinden, warum sich Jugendliche in der SJD engagieren, sei es als Mitglieder oder in Vorständen. Da TikTok und Instagram momentan die meistgenutzten Medien unter Jugendlichen sind, sollten die erarbeiteten Inhalte als Videodrehbuch zur Aufklärung über die Arbeit der SJD konzipiert werden.Nach einem sehr leckeren und interessanten Vormittag konnte der Jungsachsentag pünktlich um 14.30 Uhr starten. Fabian Kloos begrüßte die Anwesenden und stellte den Tätigkeitsbericht der Bundesjugendleitung seit den letzten Wahlen im Herbst 2019 vor. Es folgten die Aussprache und der Bericht des Rechnungsprüfers, anschließend die Änderung der Jugend- und Geschäftsordnung. Hierbei präsentierten Monika Thiess und René Buortmes die in der Bundesjugendleitung erarbeiteten Änderungsvorschläge. Neben formalen und einigen inhaltlichen Änderungen ist insbesondere zu erwähnen, dass das aktive Wahlalter von 14 auf 12 Jahre herabgesetzt wurde. Als Kinder- und Jugendorganisation ist es der SJD ein Anliegen, auch die Jüngsten des Verbandes aktiv einzubinden.Danach wurde allen Mitgliedern der Bundesjugendleitung für ihr Engagement in ihrer Amtszeit (2019-2023) in Form einer Urkunde und eines kleinen Präsents gedankt. Besonders hervorgehoben wurden hierbei Fabian Kloos, Tobias Krempels, Jennifer Jakobi und Christine Penkert. Ihnen überreichte der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, stellvertretend für die jeweiligen Landesvorsitzenden, das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. für ihre langjährige Unterstützung und ehrenamtliche Arbeit. An dieser Stelle möchten wir uns als SJD ebenfalls für ihr Engagement bedanken.Nach den Ehrungen folgte die von dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni geleitete Neuwahl der Bundesjugendleitung (s. Jungsachsentag wählt neue Bundesjugendleitung der SJD ). Der Jungsachsentag wurde von der neuen Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff geschlossen.Gegen Abend wurde der restliche Teig zu Baumstriezeln und Langos verarbeitet. In früher Abendstunde legte man eine spontane Volkstanzrunde mit einer anderen Gastgruppe des Heiligenhof ein. Danach heizte „TraunSound“ als Hauptact des Specktakels der Runde ordentlich ein und nach einem mitternächtlichen Mici-Grillen waren alle gestärkt, bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.Wir bedanken uns bei den Referenten für Kulinarik Karl Deppner, Werner Bertleff, Elfriede und Klaus Konnerth und allen weiteren Helfern, die hinter den Kulissen tätig waren. Vielen Dank an das Team des Heiligenhof. Wir bedanken uns auch bei Rainer Lehni mit seinen Wahlhelferinnen für die Wahlleitung. Abschließend bedanken wir uns für die Förderung des kulturellen Programms durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. Das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. wird ausschließlich durch den Freistaat Bayern aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert.

Rhea Klein