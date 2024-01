Kleines ABC der Kindertanzgruppe Augsburg

Wie ist es in der Kindertanzgruppe? Was macht man da so? Das wollen wir nun endlich klarstellen! Wir sind Lore, Tamara und Hanna, sind in der Kindertanzgruppe aktiv und wollen berichten, was wir in der Tanzgruppe machen. Wie laufen die Proben für unsere Auftritte ab? Was machen wir während unserer Auftritte? Was geht ab, wenn wir nicht gerade tanzen?

Kindertanzgruppe Augsburg beim Kathreinenball der Kreisgruppe. Foto: Sandra Bruss

Eine normale Tanzprobe läuft sehr entspannt ab. Wenn nicht jemand Neues zu uns gestoßen ist, überlegen wir, was wir tanzen wollen. Falls doch neue Gesichter unter uns sind, kommt die allseits beliebte Vorstellungsrunde, bei der alle ihren Namen ihr Hobby und eine andere Rubrik, (über die meist stark diskutiert wird, z.B. Lieblingsschokoladensorte) nennen. Danach kommt der Teil der Probe, bei dem alle Schweißausbrüche bekommen: Die Verkündung der Tanzpartner! Da wir uns meistens nicht trauen, jemanden zu fragen, bestimmen unsere Leiterinnen Larissa & Sandra, mit wem wir tanzen. Unsere Lieblingstänze sind beispielsweise „Uf am Rossboda“ oder der „Hettlinger Bandritter“. Zwischen den Tanzrunden haben wir immer wieder Trinkpausen oder Fünf-Minuten-Pausen, die doch länger dauern als anfangs erwartet. Die einen spielen Fangen, andere spielen auf dem Handy und manche reden miteinander. Wenn Sandra und Larissa rufen, dass die Pause zu Ende ist, dauert es oft ein Weilchen, bis es wieder ruhig wird. Wenn wir alle wieder beisammen sind, wird weiter getanzt. Am Ende der Tanzstunde, wenn wir brav waren, bekommen wir als Belohnung etwas Süßes von unseren Trainerinnen. Anschließend dürfen wir nach Hause gehen. Wenn wir in den Pausen nicht wissen, was wir tun sollen, spielen wir alle zusammen ein Spiel. Da sind die Spiele „Karrottenziehen“ und „Ochsenberger 123“ sehr beliebt. Diese fördern meist unsere Konzentration und wir sind sehr energiegeladen. Doch eines ist bei jeder Probe gleich, wir haben immer Spaß. Jeder hat Spaß. Das ist auch Sandra und Larissa sehr wichtig. Ja, und wenn man probt, muss man das gelernte irgendwo zeigen: auf unseren Auftritten. Davon gab es in der letzten Zeit sehr viele.Da waren zum einen die Kathreinenbälle, die Jubiläumsfeier der „großen Tanzgruppe“, wie wir sie nennen, und das Krippenspiel. Aktuell bereiten wir uns auf unseren diesjährigen Faschingsauftritt vor. Auf dem ersten Kathreinenball am 12. November tanzten wir den „Hettlinger Bandritter“ und mit „den Großen“ zusammen den „Nagelschmied“. Der Höhepunkt für uns alle war der Kathreinentanz, wo alle Katharinas Walzer mit einem Jungen aus der Tanzgruppe tanzen durften und eine Rose bekommen haben. Da wir auch zwei Katharinas in unseren Reihen hatten, war es natürlich noch interessanter zuzusehen. Eine von ihnen tanzte sogar den Kathreinentanz mit. Sie selbst bezeichnete es als „etwas peinlich“. Die andere Katharina war noch etwas kleiner und tanzte noch nicht mit. Als dann alle mittanzen durften, haben wir versucht, unsere Tanzpartner zu überreden, mit uns noch diesen Tanz zu tanzen, jedoch vergebens. Und so tanzten dann zwei Mädchen miteinander. Das war einer von vielen aufregenden Abenden. Ein weiterer war der Kathreinenball der Blaskapelle. Dort haben wir ebenfalls zwei Tänze vorgeführt. Natürlich gehört zu einem Tanz auch ein Einmarsch, wobei immer ein wenig diskutiert wird, wer an der Spitze laufen darf. Nachdem wir aufgetreten waren, sahen wir noch bei dem Theaterstück der Theatergruppe zu. Irgendwie fanden unsere Eltern und das Publikum alles, was die Spieler sagten, lustig und lachten, wir jedoch haben nicht alles verstanden. Das Lachen der anderen steckte uns jedoch an. Das Jubiläum der Tanzgruppe war auch sehr spannend. Wir haben unser Bestes gegeben und all unsere Tänze getanzt. Wenn man sich sehr anstrengt, hat man natürlich auch eine Belohnung verdient. Deswegen machen wir immer mal wieder einen Ausflug zusammen. Zuletzt waren wir im Skyline Park im Allgäu. Wir sind Kettenkarrussel gefahren, haben die Achterbahnen mehrmals getestet und ein Autogramm von Löwi, dem Maskottchen des Erlebnisparks, bekommen. Ein tolles Ausflugsziel. Bald werden wir wieder einen Ausflug machen, denn zu unserer Weihnachtsfeier kam der Weihnachtsmann und hat uns einen Gutschein für die Donautherme mitgebracht.Die Vorbereitungen zum Krippenspiel laufen meistens gleich ab: als erstes verteilen wir die Rollen und lesen das Stück. In der nächsten Probe beherrscht die Mehrheit ihren Text, wir probieren die Kostüme an und spielen die Weihnachtsgeschichte trocken durch. Am Samstag vor der Aufführung haben wir unsere Generalprobe in der Kirche. Tags darauf ist es dann soweit, der letzte Auftritt im Jahr steht an. Auch dieses Jahr wurde er sehr erfolgreich. Ab und zu gab es während der Vorstellung notgedrungen ein paar kleine Textimprovisationen. Dabei haben wir großen Spaß daran, dass sich andere Leute ebenfalls an unseren Darbietungen erfreuen. So sieht ein aufregendes halbes Jahr in der Kindertanzgruppe aus.

Lore Bielz, Tamara Scheipner und Hanna Schuster aus der Kindertanzgruppe Augsburg